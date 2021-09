Hape Kerkelings neues Musikalbum erscheint im Oktober

Das Albumcover des "persönlichsten Albums" von Hape Kerkeling. (dr/spot)

03.09.2021 10:32 Uhr

Sein neues Buch ist schon auf dem Markt und seine neuen TV-Shows werden im kommenden Jahr starten. Jetzt wurde bestätigt, dass er auch musikalisch wieder zurück ist: Sein neues Album "Mal unter uns..." wird am 22. Oktober veröffentlicht.

Der Entertainer Hape Kerkeling (56) ist endgültig und auf allen Ebenen zurück in der Öffentlichkeit – jetzt auch musikalisch. Sein neues Album „Mal unter uns…“ wird am 22. Oktober erscheinen und ist bereits ab jetzt vorbestellbar.

Den ersten Song „Der Weg nach Haus“ ist bereits vorab veröffentlicht worden, die erste echte Single-Auskopplung inklusive Musikvideo erfolgt mit „Ich leb den Traum“ schon am 24. September.

In den 14 Schlagerpop-Songs reflektiert Kerkeling das Leben, die Liebe und vieles, was nicht nur ihn, sondern auch seine Fans bewegt, heißt es in einer Mitteilung seiner Plattenfirma Sony Music Germany.

Hape Kerkeling spricht vom persönlichsten Album seines Lebens

„Musik war schon immer meine große Leidenschaft. Dass ich nun ein Album mit meinen persönlichen Lieblingsliedern aufgenommen habe, macht mich sehr stolz“, wird Kerkeling zitiert. Es sei das persönlichste Album seines Lebens.

Die CD zu „Mal unter uns…“ erscheint in einer exklusiven und limitierten Buch-Edition mit sehr persönlichen Einblicken und bislang unveröffentlichten privaten Fotos.

Comeback auf ganzer Linie

Der Komiker, Autor, Moderator, Schauspieler, Sprecher und Sänger zog sich anlässlich seines 50. Geburtstags 2014 eigentlich gänzlich aus dem Showgeschäft zurück. 2019 stand er als Schauspieler für „Der Boandlkramer und die ewige Liebe“ (2021) dann wieder vor der Kamera, ehe der Privatsender RTL im März 2021 das große TV-Comeback für 2022 ankündigte. Im Juni 2021 erschien zudem sein Buch „Pfoten vom Tisch!“.