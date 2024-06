Follower reagieren zwiegespalten „Happy Divorce Day“: Sylvie Meis feiert Scheidungstag

Hier waren sie noch verheiratet: Sylvie Meis und Niclas Castello im Jahr 2022. (smi/spot)

SpotOn News | 17.06.2024, 15:25 Uhr

Sylvie Meis ist offiziell von Niclas Castello geschieden. Für die Moderatorin und den Künstler offenbar ein Grund zum Feiern. Sylvie Meis' Followerinnen und Follower reagieren zwiespältig auf den "Happy Divorce Day".

Sylvie Meis (46) und Niclas Castello (45) sind offiziell geschieden – und feiern es. Auf Instagram veröffentlichten die ehemaligen Eheleute einen geteilten Post. "Happy Divorce Day" schrieben sie. "Wie schön, in dir noch einen Freund zu haben", heißt es außerdem. Der Text ist garniert mit Emojis, einer Friedenstaube und einem weißen Herz. Anders als das rote Herz steht die weiße Version nicht für romantische Liebe, sondern für Zuneigung.

Zu dem Text hat das offensichtlich im Guten auseinandergegangene Paar ein Foto gestellt. Auf dem Schwarz-Weiß-Bild sind die beiden von hinten zu sehen, in inniger Umarmung. Entstanden ist es wohl während ihrer Hochzeitsfeier – auf ihrem Stuhl steht "Bride" (Dt. Braut), auf seinem "Groom" (Dt. Bräutigam).

Followerinnen und Follower reagieren eher irritiert

Manche Fans sind von der virtuellen Scheidungsfeier irritiert. "Ok. Wusste nicht, dass man das FEIERN kann/soll", schrieb eine Followerin. "Ok, ihn als Freund zu behalten ist ok und reif, aber eine Scheidung zu feiern ist krank, tut mir leid", sekundierte eine andere. "Besser so als Rosenkrieg", entgegnet eine weitere Anhängerin.

Sylvie Meis und Niclas Castello hatten am 19. September 2020 in Florenz geheiratet. Im Oktober 2019 hatte sich das Paar nach dreimonatiger Beziehung verlobt.

Im Februar 2023 gaben die holländische Moderatorin und der deutsche Künstler ihre Trennung bekannt. "Unsere Lebenssituationen sind für eine gemeinsame Zukunft zu verschieden", hieß es in einem gemeinsamen Statement.

Dass sie sich trotz Trennung bestens verstanden, zeigte Sylvia Meis Geburtstag am 13. Mai 2024. "Happy Birthday an die Königin, beste Mutter und schönste Person im ganzen Universum", schrieb Niclas Castello zu ihrem Ehrentag. "Folge immer deinen Träumen, sei für jeden dieser schöne Mensch, der du bist. Ganz viel Liebe", schloss Norbert Zerbs, wie der Künstler gebürtig heißt, seine Nachricht.

Sylvie Meis war von 2005 bis 2013 mit dem Fußballer Rafael van der Vaart (41) verheiratet. Mit dem Niederländer hat sie Sohn Damian (18).