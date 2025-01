Stars Steve Guttenberg: Tatkräftige Unterstützung inmitten der Waldbrände Steve Guttenberg hat sich entschieden, inmitten der Waldbrände in Los Angeles zu „stehen und zu kämpfen“. Der 66-jährige Schauspieler tut sein Bestes, um sein Haus und seine Nachbarschaft angesichts der erneuten Bedrohung durch starke Winde in der Stadt zu schützen. Steve, dessen Haus in Pacific Palisades bisher von den Bränden verschont geblieben ist, sagte ,People‘: […]