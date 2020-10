30.10.2020 23:10 Uhr

Happy Halloween: Die zehn krassesten SFX-Looks

Nichts für schwache Nerven: Mit Make-up können einige Van Gogh nachmalen, andere verwandeln sich zu Halloween in Ungetüme. Gruselalarm!

Zu Halloween können Make-up-Artisten zeigen, was sie drauf haben! Jedes Jahr gibt es eine riesige Auswahl an hübschen, ausgefallenen und gruseligen Looks zum Nachschminken. Einige der Künstler nutzen für ihr Kostüm SFX-Make-Up, also Special-Effects-Make-Up, um möglichst realistische und gruselige Kostüme zu schaffen. Einige sind neben gruselig aber auch ordentlich eklig, deswegen hier eine Warnung: Im Folgenden zeigen wir euch die krassesten, gruseligsten und ekligsten Halloween-Looks, die wir in den sozialen Medien auftreiben konnten. Das ist nichts für schwache Gemüter!

Roligore als „Momo“

Wir erinnern uns sicherlich alle an „Momo“: Das komische, gephotoshoppte Gesicht, das in einem WhatsApp-Kettenbrief die Runde machte und für haufenweise verstörte Kinder und Erwachsene mit Albträumen sorgte. Eine britische Frau, die unter dem Namen Roligore postet, hat sich mal eben in „Momo“ verwandelt… Und das sieht verstörend echt aus.

Agnisgore mit breitem Grinsen

Über Agnisgore auf Instagram ist nicht viel bekannt, außer, dass sie sich selbst als „zertifizierten Freak“ bezeichnet. Wenn man sich ihre Instagram-Seite mal so anschaut, fällt es einem nicht schwer zu glauben: Agnis übertrifft sich mit jedem Post selbst an Grusel- und Ekelfaktor. Einer unser persönlichen Favoriten: Die grinsende Fratze, bei der nichts als Blut und Zähne zu sehen sind. Buahhhhh…

Elli & Macs als „Necromorph“

Die schwedische Make-Up-Artistin Ellinor Rosander hat sich all ihre Kunst selbst beigebracht. Sie spezialisiert sich im Bereich SFX-Make-Up und teilt regelmäßig creepy Looks auf ihrer Website und ihrem YouTube-Channel. Im folgenden Video hat sie einen „Necromorphen“ nachgeschminkt, inspiriert von einem Videospiel. Und ganz ehrlich? Uns bereitet schon die Videovorschau Gänsehaut… So einem Kostüm möchte man nicht mal bei Tageslicht auf der Straße begegnen!

Karolina Griciute als Horror-Zombie

Karolina Griciute ist eine wahre Schönheit. Mit ihren braunen Haaren und den großen Augen sticht sie richtig hervor, und jeder Make-up-Fan wird ihr Gesicht schon mal gesehen haben. Da erwartet man gar nicht, plötzlich auf so ein richtig blutiges Zombie-Make-up zu stoßen. Mit viel Blut und ekligen Effekten macht Karolina in ihrem Halloween-Look aus 2018 sogar den Zombies aus „The Walking Dead“ Konkurrenz!

Alycia Marie als „Mario Kart“-Pflanze

Die „Mario Kart“-Planze, die einem Münzen klaut, kennen wir alle. Wenn man länger drüber nachdenkt, ist die auch etwas gruselig, aber pauschal könnte man im ersten Moment denken: Als ob die „Mario Kart“-Pflanze so gruselig sein kann. Die deutsche Make-Up-Künstlerin Alycia Marie beweist es uns. Mit ihrem SFX-Look inspiriert von der Pflanze würde man auch außerhalb von Mario Kart den größtmöglichen Abstand zu ihr halten…

Ophélie T’serstevens mit großer Klappe

Die belgische Make-Up-Künstlerin Ophélie T’serstevens kann einfach nicht den Mund halten. In ihrem Halloween-Look aus 2017 sieht man, wie groß die Klappe der Blondine wirklich ist… Spaß beiseite, wenn man sich die ersten paar Bilder der Schönheit auf Instagram anschaut, erwartet man nichts böses, im Gegenteil. Sie postet schöne Strandbilder. Wenn man allerdings weiterscrollt… Ophélie hat bereits zahlreiche SFX-Looks gepostet, einer gruseliger als der andere. Ihr wohl berühmtester – und verstörendster: Der, auf dem sie eine so große Klappe hat. Im wahrsten Sinne des Wortes…

Elli & Macs als „Arachnia“

Alle Menschen mit einer Spinnenphobie sollten nun wegschauen. Ellinor Rosander hat sich mit ihrem Kostüm „Arachnia“, also Spinne, einen weiteren Beitrag in unserer Liste der gruseligsten Halloween-Kostüme redlich verdient. Mal ehrlich, wem läuft es bei diesem Anblick nicht eiskalt den Rücken runter? Süße Albträume…

Alycia Marie als „Leviathan“

Auch die deutsche Alycia Marie hat sich einen weiteren Platz in unserer Liste verdient. 2018 verkleidete sie sich als „Leviathan“ aus der Serie „Supernatural“. Und das sieht richtig verstörend aus. Ein Gesicht wie ein offenes Maul, die verrotteten Zähne und diese eklige Zunge, die man fast schon zischen hört… Gruselig!

Lauren Mychal als gruseliger Clown

Was wäre eine Galerie an gruseligen Kostümen ohne ein einziges Clowns-Kostüm? Das gruseligste Clowns-Kostüm bringt uns Lauren Mychal auf ihrem YouTube-Channel „Glam & Gore“. Schon das Bild allein verursacht Unwohlsein, aber das Intro des Videos könnte direkt aus einem Horrorfilm entsprungen sein. Clowns an sich sind ja schon irgendwie gruselig, aber Horror-Clowns… Nein, danke.

Sara Trigo als Horror-Clown

Ein Horror-Clown reicht nicht! Die Special-Effects-Make-Up-Künstlerin Sara Trigo teilte auf Instagram ein Bild, das Albträume beschert: Mit dreifarbigen Haaren, durchdringenden goldenen Augen und einer blutigen Fratze sieht sie zum Fürchten aus. Ein User kommentiert: „Ich habe schreckliche Angst vor Clowns und dieses Bild direkt beim Öffnen von Instagram zu sehen ist richtig gruselig!“ Sehen wir auch so. Dagegen ist „Pennywise“ aus „Es“ richtig niedlich.