Mehrtägige Trauer-Zeremonie steht fest Jimmy Carter: Seine letzte Reise führt ihn zurück zur Erdnussfarm Zu Ehren des am 29. Dezember verstorbenen Ex-US-Präsidenten Jimmy Carter finden zahlreiche Feierlichkeiten und Gottesdienste statt. Carters letzte Reise steht dabei symbolisch für alles, was ihn ausmachte – zwischen der Erdnussfarm in Georgia und dem Washingtoner Capitol.