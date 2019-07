Harald Schmidt über bezahltes Publikum und Kindererziehung von heute

Dienstag, 2. Juli 2019 20:15 Uhr

Harald Schmidt wurde einst vor allem durch seine einst beliebten Late-Night-Shows bekannt. Fünf Jahre nach seiner letzten Show “Harald Schmidt” spricht der sympathische Talkmaster über Social-Media, seine Kinder und die Zeit kurz bevor die Show abgesetzt wurde.

Harald Schmidt (61) war Kult im deutschen Fernsehen. Zwischen 1988 und 2018 moderierte er zahlreiche Fernsehsendungen. „Schmidteinander“ und „Die Harald Schmidt Show“ wurden Kult.

Trotz seiner sympathischen Art, lief es in der Endphase seiner Late-Night-Show „Harald Schmidt“ allerdings gar nicht mehr gut. Gegenüber dem österreichischen TV-Sender ORF3 gestand er nun sogar, dass er das Publikum in seiner Show am Ende sogar bezahlen musste, um zu kommen! „In der Schlussphase meiner Show hatte ich so gut wie kein Publikum mehr in meiner Show. Und die, die wir hatten, waren dafür bezahlt, dass sie kommen”, so Schmidt in gewohnter Süffizanz. „Das waren Leute, die zu vier Quizshows am Tag gehen, die haben überhaupt nichts mehr verstanden.“

Jahre später möchte der heute 61-jährige nun also nichts mehr mit Fernsehen zu tun haben. „Es langweilt mich, und das Fernsehen ist für mich ein Medium der Vergangenheit“, sagte der gebürtige Neu-Ulmer jüngst gegenüber „Spiegel-Online“.

Kritische Meinung gegenüber Social-Media

Doch auch mit dem Medium der Gegenwart bzw. Social Media, scheint sich der Talkmaster nicht so wirklich anfreunden zu können: “Heute würde ich mir sehr genau überlegen, was ich auf einer Bühne mache. Man muss heute damit rechnen, dass alles über ein soziales Netzwerk gleich rausgeht, verkürzt, falsch mitgeteilt und falsch kommentiert wird. Und dann ist man in einem Strudel drin, auf den ich keine Lust habe”, so Schmidt über das Zeitalter der Sozialen Medien. “Mit den heutigen Maßstäben, auch der Political Correctness, der Sprachpolizei und des linksliberalen Mainstreams, hätte ich meine Show nach einer Woche abgenommen bekommen“.

Harald Schmidt ist ja bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Mit seiner ehrlich, offenen Art, befürchtet er zahlreiche Shitstorms auszulösen. Wahrscheinlich zurecht.

Traditionelle Erziehung

Auch in in Sachen Kindererziehung ist der fünffache Familienvater eher konservativ eingestellt. Vom aktuellen Hippie-Trend hält er nichts: „Um es klar zu formulieren: Ich habe mich nie zum Familientrottel machen lassen. Oder wie ich es nenne: Kategorie ‚Daddy Weichei‘. Der Mitt- bis Enddreißiger mit Struwwelpudelmütze und Baby vor dem Bauch. Die Mutter sitzt im Café und verändert die Welt, und er kriecht dem vollgekotzten Baby im Hipp-Café auf allen Vieren hinterher. Nicht meine Welt. Wer das will: Bitte!“, so der Entertainer.

Harald Schmidts Kinder sind zwischen 14 und 26 Jahren alt. Für die gab’s erst ab 14 Jahren das erste Smartphone. Das verriet er kürzlich gegenüber der „Stuttgarter Zeitung“. Was gibt es schöneres als eine unbeschwerte Kindheit ohne Handy? Der gebürtige Schwabe lebt heute mit seiner Frau Ellen Hantzsch in Köln. Die arbeitet als Lehrerin.