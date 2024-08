Neuzugang im Serien-Cast Hardy Krüger jr.: Das erlebt seine Rolle Lars auf dem „GZSZ“-Kiez

Maren und Lars haben einen ungewöhnlichen Plan. (jom/spot)

SpotOn News | 06.08.2024, 13:37 Uhr

An diesem Dienstag ist Hardy Krüger jr. erstmals in seiner "GZSZ"-Rolle zu sehen. Was wird seine Rolle Lars Brunner auf dem Kiez erleben?

Hardy Krüger jr. (56) wird am 6. August (ab 19:40 Uhr bei RTL, auch via RTL+) eine besondere Serienpremiere feiern. Der Schauspieler ist erstmals in seiner neuen Rolle in der beliebten RTL-Daily "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (Folge 8.077) zu sehen. "Wir machen ein Public Viewing im Kreise der Familie", verrät der Schauspieler im RTL-Interview über seine "GZSZ"-Premiere an diesem Dienstag. Doch wen verkörpert Hardy Krüger jr. und was führt ihn auf den "GZSZ"-Kiez?

Ein Schönheitschirurg mit ungewisser Zukunft

Er spielt den plastischen Chirurgen Lars Brunner, der aus Miami kommt und in Berlin aufschlägt. Auf dem "GZSZ"-Kiez trifft er nicht nur auf Ex-Partnerin Maren Seefeld (Eva Mona Rodekirchen, 48). "Die beiden haben Lilly und Jonas in die Welt gesetzt und waren ein gutes, fröhliches Paar", erklärt der Schauspieler über seine Rolle. Zwar habe Lars anfangs auch in seiner Vaterrolle eine gute Figur gemacht, "doch als er nach Amerika ging, verschlechterte sich der Kontakt zu seinen Kindern, da er sich auf seine Karriere konzentrierte".

Die Figur habe dem Schauspieler zufolge schon immer Arzt werden wollen. Lars ging nach dem Studium in die USA, um sich dort auf Plastische Chirurgie zu spezialisieren. "Dafür nahm er die lange Abwesenheit von seiner Familie in Berlin in Kauf, was sich als großer Fehler herausstellte", erklärt der 56-Jährige. "Er liebt das Leben und hat immer einen Spruch auf Lager, nimmt aber seinen Job sehr ernst und ist verantwortungsvoll."

Lars habe einiges aufzuarbeiten und muss vieles bei seinen Kindern Jonas (Felix van Deventer, 28) und Lilly (Iris Mareike Steen, 32) und bei Maren und Michi (Lars Pape, 53) wieder gutmachen, verrät der Schauspieler weiter. "Ich würde mir wünschen, dass er in Deutschland bleibt und weiter im Jeremias mit seiner Tochter arbeiten kann. Vielleicht verliebt er sich wieder und findet in Berlin wieder Glück."

Neben den genannten Schauspielern ist Hardy Krüger jr. auch neben Gisa Zach (50, sie spielt Yvonne Bode) vor der Kamera zu sehen. Die beiden feiern damit eine Reunion. "Wir waren schon mal in 'Forsthaus Falkenau" ein Paar", erklärt Hardy Krüger jr. zu dem vergangenen Serienauftritt der beiden. Werden die beiden auch bei "GZSZ" als Paar zu sehen sein? "Im Moment ist es nicht geplant, langfristig aber offen. Bei 'GZSZ' ist alles möglich", sagt der 56-Jährige mit einem Lachen. Wie kommt es überhaupt dazu, dass sich Lars und Yvonne begegnen?

Achtung, Spoiler! Das kommt auf Lars bei "GZSZ" zu

In Folge 8.077 heißt es in der Ankündigung, dass Maren weiter darauf wartet, dass sich ihr von ihr kontaktierter Ex bei ihr meldet. Derweil "erscheint ein attraktiver Mann auf dem Kiez. Und hinterlässt nicht nur bei Yvonne und Moritz einen bleibenden Eindruck", wird der erste Auftritt von Hardy Krüger jr. angedeutet.

In den Folgen zuvor war bereits bekannt geworden, dass Marens Patentante Jutta ihr ein Traumhaus in Spanien vererben will. Die Bedingung: Sie muss mit Lars verheiratet sein. Die von der Ehe abgeneigte Maren will sich eigentlich nicht erpressen lassen, stellt aber mit ihrem aktuellen Partner Michi die Überlegung an, ob sie Lars pro forma heiraten sollte. In Folge 8.078 unterbreiten Maren und Michi Lars nun ihr Anliegen. "Und zu deren Überraschung muss Lars nicht lange nachdenken und nimmt den 'Heiratsantrag' an", heißt es in der Ankündigung. Ob der Plan aufgeht und Michi mit der neuen Konstellation umgehen kann, bleibt abzuwarten.

Das gefällt Hardy Krüger jr. an "GZSZ" besonders

Die Rolle habe ihn dazu bewogen, "diese anzunehmen und bei 'GZSZ' mitzuspielen", sagt Hardy Krüger jr. "Natürlich ist es großartig, Teil eines so erfolgreichen Formats zu sein. Aber als Schauspieler ist immer die Figur entscheidend." An dieser schätze er unter anderem, dass diese "viele Ebenen" besitze "und es gibt auch unangenehme Dinge, die er bewältigen muss. Das macht eine Figur glaubwürdig und sorgt dafür, dass sie sich entwickelt." Zudem macht seine "GZSZ"-Arbeit im Vergleich zu anderen Projekten noch etwas besonders: "Ich musste einiges über die Arbeit eines Arztes lernen, einschließlich Fachbegriffe und ihre Bedeutung." Und: "Hier wird schnell gearbeitet, und das gefällt mir."