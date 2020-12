22.12.2020 13:00 Uhr

Hardy Krüger Jr.: „Der Weihnachtsbraten gehört dazu“

Auch wenn Hardy Krüger Jr. die Feiertage anders verbringt als geplant, der Weihnachtsbraten darf auf keinen Fall fehlen. "Ich stehe mit meiner Frau zusammen in der Küche und wir werden klassisch Gans kochen", verrät der TV-Star.

Schauspieler Hardy Krüger Jr. (52, „Forsthaus Falkenau“) lässt Weihnachten in diesem Jahr entspannt angehen. „Wir sind eher Weihnachtsmuffel“, verrät er spot on news. Geplant sei eigentlich eine Reise nach Österreich über die Feiertage gewesen, doch angesichts von Corona musste auch der Schauspieler seine Pläne umschmeißen.

Was trotz Corona aber nicht fehlen darf? „Der Weihnachtsbraten gehört dazu. Ich stehe mit meiner Frau zusammen in der Küche und wir werden klassisch Gans kochen. Die Kids sind auch schon ganz gut am Herd.“ Hardy Krüger Jr. ist in dritter Ehe mit der PR-Agentin Alice Rößler verheiratet. Zu ihrer großen Patchworkfamilie gehören sieben Kinder, die zum Teil schon erwachsen sind.

„Weihnachten machen wir uns keinen Stress“, stellt der 52-Jährige weiter klar. „Einfach nur gemütlich zusammensitzen und die Zeit mit der Familie genießen!“ Auf eine „große Geschenkerei“ wird ebenfalls verzichtet. „Dass alle gesund sind, ist das größte Geschenk dieses Jahr, sicherlich für jeden von uns.“

(obr/spot)