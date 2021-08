Harper Beckham: Wilde Rutschpartie mit Papa David

Harper Beckham: Rutschpartie mit Papa David

31.08.2021 16:45 Uhr

So ein Badetag mit den Eltern ist für jedes Kind etwas Besonders. Heißen Mama und Papa dann auch noch Victoria und David Beckham, wird der Familienausflug in den Wasserpark umso spaßiger…

Sonntag ist Familientag! Offensichtlich auch im Hause Beckham. Während die drei Söhne des Ex-Fußballers und Ex-Spice Girls mit ihren zum Teil neuen Ladies um die Häuser ziehen, genießt Tochter Harper (10) noch die gemeinsame Zeit mit ihren berühmten Eltern.

Diesmal stand ein Ausflug ins Badeparadies an. Highlight: Eine riesige Wasserrutsche, die steil nach unten fällt. Und auf der auch Papa David (46) eine gewohnt gute Figur macht.

Harper Beckham: Bahn frei!

Das Vater-Tochter-Gespann ist dabei nicht zu überhören, beide scheinen sichtlich Freude zu haben. Kein Wunder, schließlich macht David für seine Kids jeden Spaß mit. Die Frage ist nur: Wer kreischt lauter während des wilden Ritts? Schwer zu sagen… Für den Fußballstar ist die Sache klar: „Das ist meine Tochter, die da so schreit und nicht ich, ich versprech’s!“

Blöd nur, dass ein Augenzeuge das Ganze beobachtet hat. Denn Mama Victoria (47) kommentiert die Aufnahme mit: „Du hast geschrien, bist du unten warst, David!“ Aha, ihr Gatte ist also hier der Angsthase.

Schwimmstunde mit Victoria

Natürlich durfte für Harper auch das Planschen mit Mama Victoria nicht zu kurz kommen, schließlich brauchen zwei Frauen auch mal Zeit für sich. Und das Duo hat die Zeit für zwei gut gelaunte Schnappschüsse im Wasser bestens genutzt.

„Sunday swims (and selfies) in the sunshine, kisses #HarperSeven“, postet die Neu-Modedesignerin zur Aufnahme, während sie ihre einzige Tochter fest im Arm hält. Da leuchtet jedes Mutterherz!

Beckham-Söhne: Sorry, Ladies!

Während Gespräche über Männer für Harper noch zu früh kommen, sind ihre drei Brüder aktuell frisch vom Markt. Jüngster im Bunde: Cruz Beckham. Der 16-Jährige machte erst am Wochenende seine Beziehung zu Bliss Chapman (15) offiziell.

Brooklyn (22) soll seine Verlobte Nicola Peltz (26) im Juli angeblich sogar schon geheiratet haben, der dritte Bruder Romeo (18) zeigte sich diesen Sommer erstmals offiziell beim Wimbledon-Turnier mit Model-Freundin Mia Regan (18).

Kein Wunder, dass die Mädels bei den Celebrity-Jungs Schlange stehen! Bis allerdings Harper auf Partnersuche geht, dürfte es noch einige Jahre dauern…(TP)

Alle drei Söhne von David Beckham sind jetzt in festen Händen