Film Harris Dickinson: Er träumt von James Bond-Rolle

Harris Dickinson - EE BAFTA Rising Star Award - PR BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.07.2023, 14:30 Uhr

Harris Dickinson findet, dass er ein „Dummkopf“ sein würde, wenn er nicht darüber nachdenken würde, die Rolle des nächsten James Bond anzunehmen.

Der 27-jährige Schauspieler gilt als einer der potenziellen Nachfolger von Daniel Craig als 007-Agent und sagte, dass die mögliche Chance, den legendären Spion spielen zu können, zu schön wäre, um diese abzulehnen.

Harris verriet in einem Interview gegenüber dem ‚Total Film‘-Magazin: „Ich meine, hör zu, Mann, man wäre ein Idiot, wenn man diese Rolle nicht spielen würde. Ich liebe es, die Entwicklung von James Bond zu sehen und zu sehen, wie er sich im Laufe der Jahre veränderte. Ich denke, dass Daniel Craig ein so guter Bond gewesen ist, dass ich beinahe Angst davor hätte, das zu versuchen. Wer weiß, was sie mit Bond machen werden? Ich bin neugierig.“ Der ‚Der Gesang der Flusskrebse‘-Star hatte bereits im vergangenen Jahr verkündet, dass er offen für die Aussicht sei, den Part des 007 anzunehmen. Gegenüber der ‚i‘-Zeitung enthüllte Dickinson: „Einer meiner Freunde hat mich neulich angerufen und mich gefragt: ‚Kumpel, bist du Bond?‘ Ich bin immer bereit dazu. Ich würde die Gelegenheit begrüßen. Ich denke, das kann eine wunderbare Rolle sein und ich liebe, was Daniel Craig daraus gemacht hat.“