Stars Harrison Ford: Das sagt er zum Legenden-Status Harrison Ford scherzte, dass er als Disney-Legende an den „Tod“ denken muss. Die ‚Star Wars’- und ‘Indiana Jones’-Ikone wurde im Sommer auf der D23 Expo der Walt Disney Company für seine berühmtesten Rollen ausgezeichnet und scherzte, dass er sich nicht damit beschäftigen kann, was die Auszeichnung wirklich bedeutet. Auf die Frage, was ihm durch den […]