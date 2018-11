Harrison Ford vs. Chris Pratt: „Entweder er oder ich!“

Samstag, 10. November 2018 21:10 Uhr

Harrison Ford hat auf die Frage, ob Chris Pratt Teil des „Indiana Jones“-Franchise werden könnte, eine drastische Antwort parat…

Es gibt nur einen wahren Indiana Jones, und Harrison Ford versteht es, uns das immer wieder in Erinnerung zu rufen. Der auch im hohen Alter noch umtriebige Superstar kommentierte kürzlich Gerüchte, dass Chris Pratt („Guardians of the Galaxy“) sich dem legendären Franchise anschließen könnte, und aus seinen Worten spricht nicht gerade unbändige Begeisterung angesichts dieser Vorstellung.

Auf die Frage, ob Pratt in Teil fünf der Reihe einen Auftritt haben könnte, sage Ford schlicht: „Ich schätzt, entweder er oder ich.“ Das ist dann wohl ein sattes „Nein“.

Nebenbei kommentierte „Indy“ auch den aktuellen Produktionsstand des Sequels. Auf die Frage, wann die Dreharbeiten denn beginnen werden, antwortete Ford: „Hm, ich weiß es nicht, aber wir haben ein Script in der Mache, das wir alle sehr spannend finden. Wir freuen uns drauf.“ (CI)