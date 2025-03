Stars Harrison Ford: Zusammenarbeit mit Helen Mirren in neuer Dramaserie ‚1923‘

Harrison Ford - Captain America Brave New World - Getty - Disney - Marvel BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.03.2025, 11:00 Uhr

Harrison Ford und Helen Mirren spielen in ihrer neuen Dramaserie ein Paar, das „bis ans Ende ihrer Tage glücklich“ ist.

Der 82-jährige ‚Indiana Jones‘-Schauspieler und die 78-jährige Helen sind für ‚1923‘, ein ‚Yellowstone‘-Prequel, erneut auf der großen Leinwand zusammen zu sehen.

Ford und Mirren verkörpern in dem Projekt die Matriarchin und den Patriarchen der Ranch der Familie Dutton. Und Harrison sprach jetzt in einem Interview mit ‚People‘ über die Beziehung des Paares und sagte: „Diese beiden sind ebenso Partner wie Liebende.“ Harrison und Helen stellen die Rollen des Jacob und der Cara Dutton in ‚1923‘ von Paramount+ dar, der sich um die frühen Anfänge ihrer Rancher-Familie dreht, während sie Bedrohungen durch die Natur und Rivalen ausgesetzt sind. Die von Taylor Sheridan geschaffene Show ist eine Fortsetzung der Saga der Familie Dutton, Kevin Costner porträtiert später ihre Nachkommen in ‚Yellowstone‘. Helen beschrieb die Dynamik zwischen Jacob und Cara zudem als etwas, das in Film und Fernsehen nur selten dargestellt wird: „Jetzt sehen wir, was am Ende dieser Geschichte passiert, und das sieht man sehr selten auf der Leinwand.“