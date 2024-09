Auch bekannt aus "Downton Abbey" „Harry Potter“-Star Maggie Smith stirbt mit 89 Jahren

Schauspielerin Maggie Smith ist im Alter von 89 Jahren gestorben. (ncz/spot)

SpotOn News | 27.09.2024, 16:01 Uhr

Oscarpreisträgerin Maggie Smith ist tot. Die aus "Harry Potter" und "Downton Abbey" bekannte Schauspielerin ist im Alter von 89 Jahren gestorben, wie ihre Familie mitteilte.

Dame Maggie Smith ist tot. Die aus den "Harry Potter"-Filmen und der Erfolgsserie "Downton Abbey" bekannte britische Schauspielerin ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Das hat ihre Familie der BBC mitgeteilt. "Mit großer Trauer müssen wir den Tod von Dame Maggie Smith bekannt geben", zitiert der britische Sender aus dem Statement ihrer Söhne Toby Stephens (55) und Chris Larkin (57).

Kinder und Enkelkinder sind "erschüttert"

Smith sei demnach am Freitagmorgen (27. September) friedlich im Krankenhaus verstorben. "Sie war eine sehr private Person und war am Ende im Kreise ihrer Freunde und Familie", heißt es weiter. "Sie hinterlässt zwei Söhne und fünf liebevolle Enkelkinder, die über den Verlust ihrer außergewöhnlichen Mutter und Großmutter erschüttert sind."

Maggie Smith war von 1967 bis 1975 mit dem Schauspieler Robert Stephens (1931-1995) verheiratet, aus der Ehe stammen ihre beiden Söhne, die ebenfalls Schauspieler sind. Von 1975 bis zu dessen Tod 1998 war sie in zweiter Ehe mit dem Drehbuchautor Beverley Cross (1931-1998) verheiratet. 2008 wurde bei der Schauspielerin Brustkrebs diagnostiziert.

Zwei Oscars und viele weitere Auszeichnungen

Ihre Schauspielkarriere begann Maggie Smith am Theater, noch bis 2019 stand sie immer wieder auf der Bühne. Smiths Filmkarriere begann 1956 mit einer kleinen Rolle im Film "Child In The House", zwei Jahre später erhielt sie für ihre Rolle in "Gejagt" eine Nominierung für den British Film Academy Award als vielversprechendste Nachwuchsdarstellerin. Insgesamt wirkte Smith in ihrer Schauspielkarriere in rund 70 Film- und Fernsehproduktionen mit und gewann zwei Oscars, fünf BAFTAs, vier Emmys und drei Golden Globes.

1990 wurde die Schauspielerin von Queen Elizabeth II. (1926-2022) zur Dame Commander of the British Empire (DBE) ernannt und trug seither den Titel "Dame".

Einer jüngeren Generation dürfte Maggie Smith vor allem durch ihre Rolle der Professorin Minerva McGonagall in den "Harry Potter"-Verfilmungen (2001-2011) bekannt sein. In der preisgekrönten Serie "Downton Abbey" (2010-2015) war sie als Violet Crawley zu sehen.