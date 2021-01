25.01.2021 19:41 Uhr

„Harry Potter“: TV-Serie wird für HBO Max entwickelt

Bekommt die "Harry Potter"-Reihe eine Live-Action-TV-Serie beim Streaming-Dienst HBO Max? Erste Sondierungsgespräche laufen offenbar bereits.

Während Fans immer noch von einer Kino-Fortsetzung der „Harry Potter“-Reihe träumen, scheint ein anderes Format immer wahrscheinlicher zu werden. Wie das US-Branchenblatt „The Hollywood Reporter“ berichtet, arbeitet der Streamingdienst HBO Max offenbar an einer Live-Action-TV-Serie rund um die Schüler des Zaubererinternats Hogwarts.

Demnach hätten sich die Verantwortlichen mit diversen Drehbuchautoren getroffen, um über Ideen einer möglichen Umsetzung zu sprechen. Das ganze Projekt sei in einer „extrem frühen Phase“, so ein Insider gegenüber der Seite. Bislang sei noch kein Autor verpflichtet worden und auch Castings für eine mögliche Besetzung würden noch in weiter Ferne liegen.

Auch Warner Bros., der Mutterkonzern von HBO Max, hält sich bedeckt. Gegenüber dem „Hollywood Reporter“ sagte ein Sprecher auf Anfrage, dass keine „Harry-Potter-Serie in Arbeit“ sei. Die Fans der von J. K. Rowling (55) ins Leben gerufenen Reihe werden sich daher womöglich noch sehr lange gedulden müssen.

(rto/spot)