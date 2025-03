Stars Harry Styles absolviert Tokio-Marathon mit guter Zeit

Harry Styles - MAY 22 - AVALON - NBC Today Citi Summer Concert Series BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.03.2025, 18:00 Uhr

Harry Styles hat den Tokio-Marathon absolviert.

Der ehemalige One Direction-Star gehörte am Sonntag (2. März) zu den Läufern, die am 26,2-Meilen-Rennen in Japan teilnahmen. Und der 31-Jährige beendete das Rennen sogar mit einer beeindruckenden Netto-Zielzeit von 3:24:07 – damit belegte er den 6.010. Platz von 26.706 Athleten, die die Ziellinie überquerten.

Der Sänger ist seit Jahren ein begeisterter Läufer und sein Trainer Thibo David sagte ‚Coachweb.com‘, dass Harry eine Meile in etwa fünf Minuten und 13 Sekunden laufen kann. Die Ergebnisse des Rennens in Tokio zeigen, dass Harry am Sonntag ein Durchschnittstempo von 7:47 Minuten pro Meile erreichte.

Zu weiteren Stars, die bei ihren Marathonläufen beeindruckende Zeiten erzielten, gehören der Schauspieler Colin Farrell, der beim Brisbane-Marathon 2021 in Australien 3:53:14 Stunden lief, und Jennifer Connelly, die beim New York City-Marathon 2024 eine Zeit von 3:45:47 Stunden aufstellte.

Harry ist übrigens nicht nur ein begeisterter Läufer, sondern hält sich auch mit regelmäßigen Pilates-Sitzungen fit und hat sich zuvor in einem Interview mit dem ‚Vogue‘-Magazin über seine Routine geäußert. „Ich habe sehr verspannte Kniesehnen – ich versuche, sie zu öffnen.“