Harry Styles sagt seine Deutschlandkonzerte ab

15.12.2020 21:37 Uhr

Harry Styles kann seine "Love On Tour 2021" nicht wie geplant spielen. Seine Deutschlandkonzerte hat er jetzt abgesagt.

Harry Styles (26, „Golden“) wird Deutschland im Frühjahr 2021 nicht besuchen. Die Konzerte in München (20. Februar), Hamburg (4. März), Berlin (6. März) und Köln (26. März) im Rahmen seiner „Love On Tour“ wurden abgesagt. Grund sei die Corona-Pandemie, wie der Sänger am Dienstagabend (15. Dezember) selbst via Twitter verkündete.

„Die Gesundheit und Sicherheit aller hat für uns oberste Priorität“, schrieb er. Seine geplanten Auftritte, die ihn quer durch Europa und seine Heimat Großbritannien geschickt hätten, müssten „leider bis auf Weiteres“ verschoben werden. Ersatztermine gibt es noch keine. „Ich hoffe wirklich, dass ich diese Shows spielen kann und werde im neuen Jahr Neuigkeiten für euch haben“, beteuerte der Musiker. „Ich kann es kaum erwarten, sobald es sicher ist, euch alle unterwegs zu sehen.“

Everyone’s health and safety remains our top priority, which is why I unfortunately have to postpone my UK and European shows planned for Feb/March 2021 until further notice.

— Harry Styles. (@Harry_Styles) December 15, 2020