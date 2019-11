Harry Styles und die Drogen: „Ich wollte nicht der sein, der uns zerstört“

Harry Styles wartete bis nach der One-Direction-Zeit, um Drogen auszuprobieren. In den Teeanger- oder frühen Zwanziger-Jahren experimentieren viele Jugendliche mit der ein oder anderen bewusstseinserweiternden Substanz und nicht selten führen diese Eskapaden zu kleinen oder auch sehr extremen Katastrophen.

Deshalb wartete der 25-Jährige, der im Alter von nur 16 Jahren mit seinen Bandkollegen Zayn Malik, Louis Thomlinson, Liam Payne und Niall Horan zu internationaler Berühmtheit gelangte, die Trennung seiner Band erst ab, bevor er schließlich ein paar kleine Experimente mit Drogen machte. Er wollte den Erfolg nicht aufs Spiel setzen.

„Jetzt ist es Zeit was auszuprobieren“

Im Gespräch mit Zane Lowe von BBC Radio 1 verriet der Sänger nun: „Als ich noch in der Band war hatte ich das Gefühl, dass das so viel größer war als jeder einzelne von uns. Ich wollte auf keinen Fall derjenige sein, der alles kaputt macht. Ich wollte nicht der sein, der uns zerstört. Deswegen habe ich mir immer gesagt, dass ich so etwas nicht machen würde.“

Nach vier Nummer 1-Alben und vier Welttourneen nahm sich die Band 2016 eine Pause auf unbestimmte Zeit und aktuell starten die Musiker alle solo durch. Zeit für mehr Experimente, wie Harry findet: „Jetzt ist wohl die Zeit im Leben, in der man ausgeht und ein paar Dinge ausprobiert.“