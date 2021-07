Harry Styles und Olivia Wilde zusammen im Liebesurlaub in der Toskana

09.07.2021 14:52 Uhr

Sie sind das aktuelle Traumpaar des Showbiz. Schauspielerin Olivia Wilde und der neun Jahre jüngere, britische Popstar Harry Styles genießen einen romantischen Urlaub in Italien.

Nach sieben Jahren Beziehung wurde Ende 2020 bekannt, dass sich das Hollywood-Traumpaar Olivia Wilde (36) und Jason Sudeikis (45) getrennt hat.

Am Filmset hat’s gefunkt

Kurze Zeit später wurde die Schauspielerin dann mit dem 27-jährigen Ex One-Direction-Star Harry Styles gesichtet.

Die beiden sollen sich am Set des Thrillers „Don’t Worry Darling“ kennen und lieben gelernt haben. Nachdem die beiden kürzlich zusammen auf einer Hochzeit gesichtet wurden, genossen sie nun auf einer Yacht vor der italienischen Küste romantische Stunden und haben auch in dem Fünf-Sterne-Luxus-Boutique-Hotel in Porto Ercole übernachtet. Harry wollte Berichten zufolge seine Liebe zur Toskana – wo er ein Haus besitzt – mit Olivia teilen.

Olivia Wilde hat zwei Kinder

Ein Insider erzählte der New Yorker Klatschkolumne „Page Six“: „Harry hat eine starke Verbindung zur Toskana. Er hat dort vor Jahren ein kleines Haus gekauft, als One Direction zum ersten Mal groß wurde. Es ist keine Überraschung, dass er Olivia hierher gebracht hat.“

Ein Vertrauter berichtete erst kürzlich, dass Harry und Olivia – die mit ihrem ehemaligen Verlobten Jason Sudeikis Sohn Otis (6) und Tochter Daisy (4) hat – eine „tiefe Verbindung“ haben. (Bang)