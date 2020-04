Harry Styles vertickt jetzt T-Shirts

Harry Styles verkauft T-Shirts, um Geld für eine Spendenaktion im Kampf gegen das Coronavirus zu sammeln. Der ‚Adore You‘-Interpret bietet die Kleidungsstücke auf seiner Webseite für umgerechnet rund 19 Euro an.

Die Teile sind in der Farbe Weiß erhältlich und tragen den Schriftzug „Stay Home. Stay Safe. Protect Each Other“, was auf Deutsch so viel wie „Bleibt zu Hause. Passt auf euch auf. Schützt euch gegenseitig“ bedeutet.

Quelle: instagram.com

Hier verbringt er die Krise

Das eingenommene Geld wird an den Fonds der Weltgesundheitsorganisation gehen, der sich für den Kampf gegen das Virus einsetzt. In der Beschreibung des T-Shirts ist auf der Seite zu lesen: „Dieses T-Shirt unterstützt die Bemühungen der Weltgesundheitsorganisation, Covid-19 zu bekämpfen. 100% der Profite gehen an den Covid-19-Fonds der Weltgesundheitsorganisation, der von der UN-Stiftung unterstützt wird.“

Harry hatte vor kurzem bekanntgegeben, dass er wegen der Corona-Pandemie in Kalifornien feststeckt. Nicht nur die Reisepläne des Frauenschwarms wurden wegen der Krise unterbrochen, denn auch die anstehende Tournee des 26-Jährigen durch das Vereinigte Königreich und Europa auf 2021 verschoben werden musste. (Bang)