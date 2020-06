Harry und Meghan: „Archewell“ von Behörden nicht genehmigt

Das Projekt "Archewell" liegt auf Eis. Nun machen allerdings Berichte die Runde, dass die geplante Organisation von Prinz Harry und Herzogin Meghan nie von den Behörden genehmigt wurde.

Erneuter Rückschlag für die geplante „Archewell“-Organisation von Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38). Nachdem bekannt wurde, dass die beiden Royals ihre Pläne freiwillig nach hinten verschoben haben, da sie sich zunächst der „Black Lives Matter“-Bewegung widmen wollen, gibt es nun neue Entwicklungen. Wie das britische Boulevardblatt „The Sun“ berichtet, wurde die Marke von den US-Behörden nicht eingetragen. Der Grund: Der Zweck sei zu vage gewesen, es seien nicht alle erforderlichen Gebühren bezahlt gewesen und außerdem habe sogar eine Unterschrift gefehlt.

Antrag Anfang März eingereicht

Dem Bericht zufolge sei der Antrag beim US-amerikanischen Patent- und Markenamt bereits am 3. März von einem Anwalt aus Beverly Hills, der bereits länger mit Herzogin Meghan zusammenarbeiten soll, im Namen einer Firma mit Sitz in Delaware eingereicht worden. Bereits zuvor wurde öffentlich, dass die Pläne für „Archewell“ auf Eis liegen und erst im kommenden Jahr reaktiviert werden sollen.

Im April wurde bekannt, dass Prinz Harry und Herzogin Meghan, die nicht mehr im Dienst der britischen Königsfamilie stehen, an Plänen für eine neue Non-Profit-Organisation arbeiten. Laut den zuvor in den Vereinigten Staaten eingereichten Unterlagen will das Ehepaar die eigene Wohltätigkeits- und Freiwilligenarbeit, Selbsthilfegruppen sowie ein multimediales Bildungsimperium mit Filmen, Podcasts und Büchern unter einem Dach zusammenfassen: „Archewell“.

