Harry und Meghan erinnern in erster Podcast-Folge an ihre Hochzeit

Die erste Podcast-Folge von Harry und Meghan ist da! Darin lassen sie nicht nur das Corona-Jahr 2020 Revue passieren, sondern teilen auch eine besondere Erinnerung an die Royal Wedding 2018.

Harry (36) und Meghan (39) haben mit der Auftaktfolge ihres Podcasts „Archewell Audio“ ein neues Kapitel eingeläutet. Am Dienstag (29. Dezember) veröffentlichte das Paar sein Feiertagsspecial bei Spotify und teilte darin eine sehr persönliche Erinnerung. Nach rund einer halben Stunde Aufnahme, die sie gemeinsam mit Stars wie Elton John (73, „Your Song“), Tennisprofi Naomi Osaka (23) oder Moderator James Corden (42) gestaltet hatten, verabschiedeten Harry und Meghan ihre Zuhörer mit dem Gospelsong „This Little Light of Mine“. Eine Hommage an ihre Hochzeit im Mai 2018.

„Es war die Musik, die wir spielen wollten, als wir unser gemeinsames Leben begannen“, erklärte Meghan. Das Lied sei erklungen, „während wir die Stufen der Kirche hinuntergingen“. Harry fügte hinzu: „Die Botschaft dieses Songs liegt uns sehr am Herzen. Es geht darum, die Kraft zu nutzen, die jeder von uns in sich trägt, um diese Welt zu einem besseren Ort zu machen.“ Das Paar wisse, wovon es redet, beteuerte es. „Egal, was das Leben euch entgegenwirft, vertraut uns, wenn wir sagen, dass die Liebe gewinnt“, sagte Meghan.

Harry hebt „bedeutungsvolle Verbindungen“ hervor

Den früheren Senior-Royals war es in ihrer ersten Podcast-Folge ein Anliegen, das herausfordernde Jahr 2020 zum Thema zu machen. Nicht nur dankten sie den Arbeitern an vorderster Front, sondern erinnerten auch an diejenigen, die während der Pandemie „Ungewissheit und unvorstellbaren Verlust“ erfahren haben. Sie baten berühmte Freunde und Menschen, die „uns inspirieren“, die vergangenen Monate Revue passieren zu lassen und ihre Hoffnungen für das kommende Jahr zu teilen.

Auch Harry steuerte seinen Teil dazu bei: „Während wir zum Ende dieses Jahres kommen und in die Zukunft blicken, lasst uns an den Lektionen festhalten, die wir gelernt haben. Wie wichtig es ist, sich umeinander zu kümmern, und wie bedeutungsvoll unsere Verbindungen sind, selbst wenn diese physisch unmöglich sind.“

