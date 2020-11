Harry und Meghan: Intimes Thanksgiving-Fest mit Mutter Doria Ragland

27.11.2020 12:14 Uhr

Für Harry und Meghan war es das erste Thanksgiving in ihrem neuen Zuhause. Ein großes Fest gab es nicht.

Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) haben ihr erstes Thanksgiving-Fest in den USA gefeiert. Ihr angeblich einziger Gast: Meghans Mutter Doria Ragland (64), die aus Los Angeles angereist sein soll, um den 26. November gemeinsam mit dem Paar und Sohn Archie (1) in Santa Barbara zu verbringen. Seit März dieses Jahres ist die Stadt im US-Bundesstaat Kalifornien die neue Heimat der kleinen Familie.

„Sie sind sehr glücklich“, zitiert das US-Magazin „People“ eine namentlich nicht genannte Quelle. Sohn Archie „wächst und gedeiht schnell“ und das Paar verbringe mit ihm „viele Stunden an der frischen Luft“. Ob dies auch am gestrigen Thanksgiving-Fest auf dem Plan stand, ist nicht bekannt. Stattdessen will Omid Scobie, der Autor von „Finding Freedom“ erfahren haben, dass Meghan geplant habe, ein „traditionelles Abendessen mit frischem Gemüse direkt aus dem eigenen Garten“ auf den Tisch zu bringen. Das schrieb der Journalist bei Twitter.

A cosy (and first) Thanksgiving for the Sussex family, who will be celebrating together at home in California.

A source close to the couple shared some rather tasty details????? pic.twitter.com/pf42IaTqkX

— Omid Scobie (@scobie) November 26, 2020