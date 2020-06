Harry und Meghan: Neuer Job als Promi-Redner?

Harry und Meghan arbeiten weiter an ihrer finanziellen Unabhängigkeit vom britischen Königshaus. Offenbar wollen sie künftig als Redner auftreten.

Wagen Harry (35) und Meghan (38) etwa offiziell den Schritt zurück in die Öffentlichkeit? Wie unter anderem die US-Zeitung „Los Angeles Times“ berichtet, habe das Paar jüngst einen Vertrag mit einer renommierten Redneragentur in New York unterzeichnet, in deren Kartei sich Namen wie Bill Clinton (73), Serena Williams (38), Matthew McConaughey (50, „Interstellar“) oder gar Barack (58) und Michelle Obama (56) befinden. Wie viel Harry und Meghan für ihre zukünftigen Auftritte als Redner verdienen werden, ist nicht bekannt.

Moderierte Diskussionen

Es heißt, das Paar werde an moderierten Diskussionen teilnehmen und sich an Grundsatzreden mit Handelsverbänden, Unternehmen und Gemeindeforen beteiligen. Auch die Schwerpunkte der einstigen Senior Royals scheinen bereits definiert: Rassengerechtigkeit, Geschlechtergerechtigkeit, Umweltbelange und psychische Gesundheit sollen in ihrem Fokus stehen.

(cos/spot)