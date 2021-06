Harry und Meghan: Royale Glückwünsche zur Geburt ihrer Tochter

07.06.2021 07:16 Uhr

Die Geburt der kleinen Lilibet Diana hat auch in Großbritannien für Freude gesorgt. Das gesamte Königshaus hat Harry und Meghan bereits gratuliert.

Bereits am 4. Juni ist Tochter Lilibet Diana auf die Welt gekommen, wie die stolzen Eltern Prinz Harry (36) und Herzogin Meghans (39) am vergangenen Sonntag (6. Juni) mitgeteilt hatten. Die Glückwünsche von Harrys königlicher Familie ließen nicht lange auf sich warten. Bei Instagram wurde über den offiziellen Account des britischen Königshauses ein Hochzeitsbild von Harry und Meghan gepostet, dazu heißt es: „Glückwünsche an den Herzog und die Herzogin von Sussex zur Geburt ihrer Tochter Lilibet Diana! Die Queen, der Prinz von Wales und die Herzogin von Cornwall sowie der Herzog und die Herzogin von Cambridge sind begeistert von den Nachrichten.“

Somit haben neben der Queen (95) auch gleich Harrys Vater Prinz Charles (72), dessen Frau Camilla (73) und Bruder Prinz William (38) sowie dessen Ehefrau Kate (39) ihre Glückwünsche angebracht. Ferner wird in dem Posting noch festgehalten, dass es sich somit um das nun schon elfte Enkelkind von Königin Elizabeth II. handelt.

Trotz des zuletzt wohl unterkühlten Verhältnisses zwischen Harry mit seinem Vater Charles und Bruder William gratulierten diese auch noch einmal separat auf Twitter. Von den Cambridges heißt es: „Wir freuen uns über die fröhlichen Nachrichten über die Ankunft von Baby Lili. Glückwünsche an Harry, Meghan und Archie.“ Prinz Charles und seine Camilla wünschen der nun vierköpfigen Familie derweil „nur das Beste in dieser besonderen Zeit.“ Ob sie damit die Corona-Pandemie oder das Zerwürfnis nach dem Megxit meinen, bleibt Interpretationssache.

We are all delighted by the happy news of the arrival of baby Lili.

Congratulations to Harry, Meghan and Archie.

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) June 6, 2021