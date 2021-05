Harry und Meghan rufen zu Spenden für Impfungen auf

Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Söhnchen Archie 2019 (rto/spot)

06.05.2021 22:08 Uhr

Am zweiten Geburtstag ihres Sohnes Archie haben Harry und Meghan zu Spenden für Corona-Impfungen insbesondere für ärmere Länder aufgerufen.

Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) haben den zweiten Geburtstag ihres Sohnes Archie am heutigen Donnerstag (06. Mai) genutzt, um zu Spenden für Corona-Impfungen in ärmeren Ländern aufzurufen. Während einige Länder auf dem Wege der Heilung seien, würden andere Länder auf der Welt weiterhin leiden.

„Zum heutigen Stand sind rund 80 Prozent der bislang weltweit fast eine Milliarde verabreichten Corona-Impfungen in wohlhabenden Ländern verimpft worden“, schreibt das ehemals royale Paar auf seiner „Archewell“-Webseite. Im Gegensatz dazu habe in vielen Teilen der Welt, insbesondere in Entwicklungsländern, die Verteilung der Impfstoffe bislang gar nicht begonnen.

Der beste Weg zu feiern

Erst wenn „jeder und überall“ den gleichen Zugang zu Impfungen habe, könne die Krise wirklich überwunden werden. „Wir laden alle ein, beizusteuern was möglich ist – wenn die Mittel dazu zur Verfügung stehen – um Impfstoffe zu den Familien in den verwundbarsten Orten der Welt zu bringen“, heißt es weiter. Mit einer Spende von nur fünf Dollar könne man eine Impfung für jemanden in Not zahlen.

Das Paar könne sich keinen wirkungsvolleren Weg vorstellen, den Geburtstag seines Sohnes zu begehen.

Prinz Harry und Herzogin Meghan sind vor mehr als einem Jahr von allen royalen Aufgaben zurückgetreten und leben seither in Kalifornien. Das seit 2018 verheiratete Ehepaar erwartet sein zweites Kind.