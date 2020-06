Harry und Meghan: So viel musste Kanada für ihre Sicherheit zahlen

Der kanadische Steuerzahlerbund hat bekannt gegeben, wie viel Sicherheitskosten die Polizei für einen Teil des Aufenthalts von Herzogin Meghan und Prinz Harry auf Vancouver Island aufbringen musste. Dort hatte sich das Paar Ende 2019 eine Auszeit genommen.

Der kanadische Steuerzahlerbund wollte es genau wissen: Die Organisation hat bei der Royal Canadian Mounted Police (kurz: RCMP) eine Anfrage gestellt, welche Summe für die Sicherheit von Herzogin Meghan (38) und Prinz Harry (35) bei ihrem Aufenthalt in Kanada ausgegeben wurde. Die angeforderten Dokumente zeigen, dass sich die Sicherheitskosten zwischen 18. November 2019 bis 19. Januar 2020 auf rund 55.000 kanadische Dollar (rund 36.000 Euro) belaufen. „Die Summe enthält noch nicht die Gehälter, die an die Beamten gezahlt wurden, sie beinhaltet lediglich Kosten wie Überstunden, Reisen, Mahlzeiten, Nebenkosten und Unterkünfte“, heißt es auf der Webseite des Steuerzahlerbundes.

Ebenso beläuft sich der Betrag nicht auf die gesamte Zeit, in der die RCMP für den Schutz des Sussex-Paares aufkam. Dieser wurde am 14. März 2020 eingestellt, nachdem Harry und Meghan bekannt gegeben hatten, ab 1. April nicht länger ihren Pflichten als Vertreter der britischen Krone nachzugehen (sogenannter „Megxit“). Das Sussex-Paar hatte sich mit Sohn Archie (1) Ende 2019 eine Auszeit in einem Anwesen auf Vancouver Island genommen und war nach Bekanntwerden ihres Abschieds als royale Vertreter dorthin hingezogen. Mittlerweile lebt das Paar in Los Angeles.

E-Mail-Aufzeichnungen zeigen, dass sich Vertreter der RCMP bereits während des Aufenthaltes besorgt über das Problem der „sehr hohen Kosten“ gezeigt hatten. Die Kosten seien auch zu dem Zeitpunkt weiter angestiegen, als Premierminister Justin Trudeau (48) offen ließ, wer für den Schutz der Sussexes aufkommen werde, schreibt der Steuerzahlerbund. Die Sicherheitsfrage wurde lange diskutiert, nachdem die Organisation Mitte Januar 2020 eine Petition eingereicht hatte, die forderte, dass Prinz Harry und Meghan für ihre Sicherheit selbst aufkommen müssen. 80.000 Menschen unterschrieben die Petition.

(jom/spot)