Harry und Meghan starten neues Projekt auf ihrer „Archewell“-Webseite

01.03.2021 23:43 Uhr

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben auf ihrer "Archewell"-Webseite ein neues Projekt gestartet. Der Weltfrauentag am 8. März spielt dabei eine Rolle.

Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) wollen auch nach dem endgültigen „Megxit“ und ihrem Rückzug als Senior Royals ihrem Leben im Dienst nachkommen. So fokussiert sich das Paar jetzt auf die Arbeit für seine gemeinnützige „Archewell“-Organisation. Auf der dazugehörigen Webseite haben die beiden nun Punkte gesammlt, wie der Weltfrauentag begangen werden kann und Frauen mehr unterstützt werden können.

„Wir wissen, dass die Welt jeden Tag mehr und mehr von Frauen fordert. Lassen Sie uns dies am Internationalen Frauentag anerkennen“, heißt es auf der Webseite. Die darauf folgenden Vorschläge aus den Bereichen Familie, Essen oder Gesundheit sind breit gefächert – von Spenden an örtliche Entbindungsstationen und Essensküchen bis hin zur Bestellung in einem von Frauen geführten Restaurant oder der Unterstützung eines Familienmitglieds bei der Anmeldung für den Covid-19-Impfstoff oder anderer Hilfestellung in der Pandemie. Die Liste könne man sich ausdrucken, mit Freunden teilen oder an den Kühlschrank anbringen, um den ganzen Monat lang an die Vorschläge erinnert zu werden.

Mit Spannung wird das zweistündige Fernsehinterview der beiden Royal-Aussteiger mit US-Talkmasterin Oprah Winfrey (67) erwartet, das am 7. März ausgestrahlt wird. Darin sprechen sie unter anderem über den „Megxit“. Harry und Meghan waren vergangenes Frühjahr als arbeitende Mitglieder der königlichen Familie zurückgetreten und nach Kalifornien gezogen. Im Februar gab der Palast bekannt, dass das Paar nicht mehr zu seinen Pflichten zurückkehren werde, die verbliebenen Schirmherrschaften abgibt und Prinz Harry seine militärischen Würden verliert.