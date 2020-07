Harry und Meghan verabschieden sich von „Sussex Royal“

Offenbar haben Prinz Harry und Herzogin Meghan nun endgültig das Ende ihrer wohltätigen Organisation "Sussex Royal" besiegelt.

Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38, „Suits“) verabschieden sich Schritt für Schritt immer weiter von ihrem alten Royal-Leben. Sie haben nun offenbar in Großbritannien alle notwendigen Unterlagen eingereicht, um sich endgültig von ihrer alten Wohltätigkeitsorganisation „Sussex Royal“ zu trennen. Das berichtet unter anderem das US-Magazin „People“.

Anfang 2020 hatten Harry und Meghan angekündigt, als Senior-Royals zurücktreten zu wollen – der sogenannte „Megxit“. Deshalb ist es den beiden auch nicht mehr erlaubt, das Wort „Royal“ – zum Beispiel im Zusammenhang mit Wohltätigkeitsorganisationen oder öffentlichen Auftritten – zu verwenden.

Es geht mit „Archewell“ weiter

Bereits im April wurde bekannt, dass Prinz Harry und Herzogin Meghan planen, unter dem neuen Namen „Archewell“ eine Art Wohltätigkeits-Imperium aufzubauen. Das Paar hatte laut Medienberichten bereits im März in den USA entsprechende Unterlagen eingereicht. Man wolle die eigene Wohltätigkeits- und Freiwilligenarbeit, Selbsthilfegruppen sowie ein multimediales Bildungsimperium unter einem Dach zusammenfassen, hieß es damals.

Angelehnt ist der Name der neuen Organisation natürlich unter anderem an den gemeinsamen Sohn Archie, der im Mai 2019 zur Welt kam. Ziemlich genau ein Jahr zuvor, im Mai 2018, gaben sich die gebürtige US-Amerikanerin Meghan und Prinz Harry das Jawort. Heute lebt die junge Familie in den Vereinigten Staaten.

