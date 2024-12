Archie und Lilibet Harry und Meghan: Weihnachtskarte zeigt Familienfoto mit ihren Kindern

Harry und Meghan haben ihre Weihnachtsgrüße verschickt. (jom/spot)

SpotOn News | 16.12.2024, 20:50 Uhr

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben ihre diesjährige Weihnachtskarte veröffentlicht. Neben einer Grußbotschaft sind darauf auch mehrere Bilder zu sehen. Ein fröhlicher Schnappschuss zeigt das Paar mit seinen beiden Kindern.

Die Weihnachtskarte von Prinz Harry (40) und Ehefrau Herzogin Meghan (43) ist da. Die diesjährige besinnliche Grußbotschaft des Paares geht mit einer Reihe von Fotos einher. Wie das "People"-Magazin berichtet, heißt es auf der dunkelgrünen Karte in heller Schrift: "Im Namen des Büros von Prinz Harry und Meghan, dem Herzog und der Herzogin von Sussex, Archewell Productions und der Archewell Foundation wünschen wir Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr."

Die Aufnahmen zeigen Prinz Harry und Herzogin Meghan während ihrer Reisen nach Nigeria und Kolumbien dieses Jahr. Auf einem Bild umarmt ein kleines Mädchen Meghan, auf einem anderen ist das Paar Arm in Arm bei einem innigen Moment zu sehen. Und auch ein seltener Familien-Schnappschuss ist unter den Fotos. Darauf laufen Archie (5) und Lilibet (3) in die Arme ihrer Eltern. Daneben sind drei Hunde und im Hintergrund eine grüne Umgebung zu sehen.

Seltene Aufnahmen der Kinder

Fotos von Archie und Lilibet werden nur mehr selten veröffentlicht. Prinz Harry soll darauf pochen, das Privatleben der Kinder zu beschützen und sie aus dem Rampenlicht herauszuhalten. Durch das Aufwachsen vor den Augen der Weltöffentlichkeit wurde er laut Insider sehr beeinflusst und will seine eigenen Kinder vor demselben Schicksal bewahren. In ihrer Netflix-Doku "Harry & Meghan", die im Dezember 2022 veröffentlicht wurde, wurden die beiden Kinder in einigen kurzen Szenen gezeigt.

Die Weihnachtskarten wurden in den vergangenen zwei Jahren ebenfalls ohne Familienbild, dafür mit einem Bild des Paares gestaltet. 2023 zeigte das Foto die beiden bei der Abschlusszeremonie während der Invictus Games in Düsseldorf. 2022 wurde es ein Schwarz-Weiß-Foto des Paares bei der Robert F. Kennedy Ripple of Hope Award Gala in New York City. Im Jahr 2021 nutzten Prinz Harry und Meghan ihre Karte noch, um das erste Foto ihrer Tochter zu zeigen. 2019 grüßte Baby Archie mit seinen Eltern von der Weihnachtskarte, 2020 verschickten die beiden ein Familienbild zu dritt als Illustration.