Harry und Meghan werden nie mehr royalen Pflichten übernehmen

19.02.2021 13:59 Uhr

Die Hoffnung auf eine royale Rückkehr von Prinz Harry und Herzogin Meghan ist endgültig zerschlagen. Diese Entscheidung teilte das Königshaus nun mit.

Bis zuletzt hatte es noch Überlegungen gegeben, ob Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) nach ihrem Rücktritt als aktive Royals doch noch zu ihren Pflichten als Mitglieder des britischen Königshauses zurückkehren könnten. Doch diesem Schritt haben der Herzog und die Herzogin von Sussex nun selbst und endgültig einen Riegel vorgeschoben, wie der Buckingham Palast per Pressemitteilung mitgeteilt hat. Das Paar habe demnach „Ihrer Majestät der Königin bestätigt, nicht mehr als aktive Mitglieder der königlichen Familie zurückzukehren.“

A Buckingham Palace statement on The Duke and Duchess of Sussex ??https://t.co/nl7RiZmGiZ

— The Royal Family (@RoyalFamily) February 19, 2021