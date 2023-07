Vor Europa-Reise US-Präsident Joe Biden genießt eine sommerliche Auszeit am Strand Auch ein US-Präsident verbringt gerne Zeit in der Sonne: Joe Biden ist am Wochenende bei einem privaten Strandbesuch in seinem Heimat-Bundesstaat Delaware abgelichtet worden. Am Meer sah man den 80-Jährigen in ein Buch vertieft – Ehefrau Jill und Enkeltochter Finnegan waren an seiner Seite.