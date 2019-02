„Hasty Pudding“: Das goldene Töpfchen für Milo Ventimiglia

Samstag, 9. Februar 2019 11:15 Uhr

Diese Zeremonie ist Kult: US-Schauspieler Milo Ventimiglia (41) durfte am Freitag den „Hasty Pudding“ – den goldenen Puddingtopf der berühmten Studententheatergesellschaft der Universität Harvard entgegennehmen.

Der Star aus der Serie „This Is Us“ wurde damit als „Mann des Jahres“ geehrt, wie vor ihm Preisträger wie Paul Rudd, Ryan Reynolds oder auch Chris Pratt, Clint Eastwood, Harrison Ford, Robert De Niro, Meryl Streep, Julia Roberts und Halle Berry.

Ventimiglia, der für seine Rolle als jugendlicher Herzensbrecher Jess Mariano in der Fernsehserie „Gilmore Girls“ internationale Anerkennung erlangte, freute sich über die Verleihung des Puddingtopfes: „Das ist großartig“. Wie immer wurde der zu Ehrende von Männern in Frauenkleidung peinliche Situation gebracht: So musste der Schauspieler beispielsweise einen Lap-Dance zu Fergies Hit ‚Big Girls Don’t Cry‘ von 2007 präsentieren. Schließlich spielte er damals in dem Video mit.

Oder sich einen reichlich verzierten BH umlegen und sich von den Laudatoren Sachen anhören lassen wie diese: „Milo wurde von PETA als der sexieste lebende Vegetarier der Welt bezeichnet, obwohl Sie jeder als ein Stück Fleisch betrachtet“.

Seit 1951 wird der „Hasty Pudding“ von der ältesten Theaterorganisation der USA (Hasty Pudding Theatricals), ihre Pudding-Töpfe an Darsteller vergeben, die einen nachhaltigen Beitrag zur Unterhaltung geleistet haben. Erstmals durften übrigens in diesem Jahr auch Frauen (in Männerverkleidungen) bei der traditionsreichen Verleihung teilnehmen. (PV)