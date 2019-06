Hat Adele schon über 10kg abgenommen? Sieht so aus

Mittwoch, 19. Juni 2019 14:23 Uhr

Man muss schon zweimal hingucken um sich zu vergewissern, dass das auf aktuellen Fotos wirklich Adele (31) ist. Seitdem sich die Sängerin von ihrem Ex-Ehemann Simon Konecki (45) getrennt hat, ist sie kaum wieder zu erkennen. Adele hat ordentlich abgespeckt!

Bisher war Balladen-Queen Adele dafür bekannt, ein paar Pfund zu viel auf der Waage zu haben. Das hat sich nun allerdings radikal geändert! Die erfolgreiche Sängerin war optisch zwar schon immer ein Hingucker. Jetzt präsentiert sich sich allerdings so sportlich und schlank wie selten zuvor. Seit einiger Zeit zieht sie gemeinsam mit ihrer besten Freundin, Robbie-Williams-Gattin Ayda Field (40) ein hartes Pilates-Training durch. Das Training mit der Schauspielerin zahlt sich offenbar aus. Mehr als zehn Kilo soll sie mittlerweile abgenommen haben!

Am Wochenende traf sich die Hello-Sängerin mit ihren Kindheitsidolen “The Spice Girls”, die momentan auf Tournee sind. Die Girls-Group veröffentlichte ein Foto des Treffens auf Instagram. In der Mitte der Gruppe posiert Adele in lässiger Peace-Pose. Ihr schwarzes Outfit unterstreicht ihre neue, schlanke Figur.

Quelle: instagram.com

Trennung scheint ihr gut getan zu haben

Erst im April trennte sich Adele nach drei Jahren Ehe von ihrem Ex-Mann Simon Konecki (45). Die beiden lernten sich 2011 kennen und heirateten 2016 heimlich. Erst 2017 wurde die Ehe der Öffentlichkeit bekannt. Adele und Simon Konecki haben einen gemeinsamen sechsjährigen Sohn, welchen sie trotz Trennung gemeinsam erziehen wollen. Adele scheint die Trennung jedoch gut weg zu stecken. Anfang Mai kündigte die Britin ihr neues Album “30” an, welches im Dezember erscheinen soll.