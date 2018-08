Hat Chloë Grace Moretz einen Neuen? Diesen Mädchenschwarm?

Samstag, 11. August 2018 22:09 Uhr

Es sieht ganz danach aus, als würde sich Schauspielerin Chloe Grace Moretz in Sachen Männer doch noch in eine andere Richtung als die von Brookyln Beckham entwickeln. Sie wurde nämlich am Donnerstagabend mit „Maze Runner“-Star Dylan O’Brien gesichtet – bereits das zweite Mal in dieser Woche. Moretz hatte bereits in der Vergangenheit öfters zugegeben „etwas verknallt“ in den Schauspieler zu sein.

Offenbar hat er das erhört… Die hübsche Blondine trug eine rote Nascar-Bomberjacke und dazu eine ausgefranste Jeans als sie mit ihrem neuen Liebsten in Malibu gesehen wurde. Dylan, der auch für seine erste größere Rolle in der Serie „Teen Wolf“ bekannt ist, ging hinter Chloe aus dem Restaurant „The Nice Guy“ und stiegen wenig später in das selbe Auto. Danach trieb es die beiden wohl ins „Avenue“ in Hollywood.

Inzwischen sieht es ganz danach aus, dass Chloe ihr Single-Leben genießt, seit sie sich Anfang dieses Jahres von Victoria Beckhams Sohn Brooklyn getrennt hat – und dann doch wieder nicht, und dann doch wieder… Das Paar führte seit der Pariser Fashion Week im Jahr 2014 eine On-Off-Beziehung. Auch Brooklyn wurde vor kurzem mit einer mysteriösen Brünetten entdeckt. Scheint, als wolle auch er dem Rest der Welt zeigen, dass er über Chloe hinweg ist.

Quelle: instagram.com



Dylan zeigte sich begeistert von Chloe?

Chloes Neuer war zuvor lange Zeit mit Britt Robertson zusammen, wurde aber seit Anfang des Jahres nicht mehr mit ihr gesehen. Und auch er gab 2011 zu, dass er in Moretz verknallt sei, nachdem er sie im Film „Kick Ass“ gesehen hatte. „Was sie in dem Film gemacht hat, ist unglaublich und ich hab mich verliebt in sie“, sagte er mal gegenüber „Hollywire“. Wenig später zog er diese Aussage dann zurück, als er erfuhr, dass sie damals noch minderjährig war. Tja, das dürfte jetzt kein Problem mehr sein… (SV)