Hat Drake was mit diesem heißen Supermodel?

Nachdem er sich am Mittwochabend eine Modenschau in New York angesehen hatte wurde Drake beim Verlassen einer Wohnung in Begleitung von Supermodel Imaan Hammam gesehen. Der Rapper kam offenbar gemeinsam mit der 23-jährigen aus dem Gebäude.

Angeblich wurden sie am frühen Donnerstagmorgen sogar in einem Flur beim Küssen erwischt, bevor sie in Hammams Wohnung gingen.

Stylisch unterwegs

Drake trug ein schwarzes T-Shirt unter einem schwarz-blauen Puffermantel. Das Ganze kombinierte er mit mit großen Diamantohrringen, einer schwarzen Hose und makellos weißen Nike-Turnschuhen. In der einen Hand hielt er eine Flasche Essential-Wasser , in der anderen eine schwarze Chanel-Reisetasche und eine weitere rote Tasche.

Kurz bevor der 33-Jährige das Gebäude verließ, tauchte Hammam in einem schwarzen Hemd unter einem schwarzen Ledermantel auf. Das Topmodel ging dann allein zu ihrem Auto.

Drake saß am Mittwoch während der New York Fashion Week in der ersten Reihe der Nike 2020 Olympic Collection-Show unter anderem neben der Sängerin Rosalia, dem britischen Vogue-Redakteur Edward Enninful und dem Nike-CEO John Donahoe.