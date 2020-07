Montag, 27. Juli 2020 15:14 Uhr

Hat Prinz Harrys Ex-Freundin Cressida Bonas heimlich geheiratet?

Prinz Harrys Ex-Freundin Cressida Bonas soll ihrem langjährigen Freund, Harry Wentworth-Stanley, in einer privaten Zeremonie das Jawort gegeben haben.

Model und Schauspielerin Cressida Bonas (31, „Tulpenfieber“) soll ihren langjährigen Freund, Harry Wentworth-Stanley, in einer privaten Zeremonie geheiratet haben. Das meldet die britische „Daily Mail“ unter Berufung auf eine Story im privaten Instagram-Account von Jacobi Anstruther-Gough-Calthorpe, dem Bruder der Braut.

Der Screenshot von besagtem Post zeigt ein Brautpaar von hinten, das nebeneinander über eine Wiese in Richtung Wald reitet. Der Kommentar quer über dem Foto: „Mr & Mrs – Meine Kleine reitet mit ihrem Harry in ihre schöne Zukunft“. Wie es in der Boulevardzeitung weiter heißt, soll sich das Paar das Eheversprechen am Wochenende im exklusiven Cowdray Park in Midhurst, West Sussex, gegeben haben.

Eine lange Lovestory

Cressida Bonas und Harry Wentworth-Stanley hatten ihre Verlobung vor knapp einem Jahr unter anderem auf Instagram öffentlich gemacht. „Wir werden heiraten“, kommentierte er ein Pärchenfoto mit Verlobungsring auf seinem Instagram-Account.

Quelle: instagram.com

Anfang Mai hatten sie sich dann offenbar damit abgefunden, dass auch ihre Hochzeit von der Corona-Pandemie überschattet sein würde. Damals postete sie ein Pärchenfoto auf ihrem Instagram-Account und scherzte dazu: „Nun, wenn alle Stricke reißen, gibt es immer noch den Hochzeitsautomaten…!“. Auf dem Foto stehen sie mit Brautschleier, Brautstrauß und Zylinder vor einem rosa Spaßgerät, das gegen ein paar Münzen eine personalisierte Hochzeitsquittung und Ringe ausspuckt.

Quelle: instagram.com

Cressida Bonas und Harry Wentworth-Stanley verbindet eine lange Liebesgeschichte. Sie sollen sich bereits als Studenten an der Universität Leeds kennenglernt haben. Wenig später soll er für ein Jahr nach Argentinien gegangen sein. Dann traf Bonas den britischen Prinz Harry (35), ihre Liebe soll von 2012 bis 2014 gehalten haben. Nach der Trennung fanden Bonas und ihr erster Harry wieder zusammen. Im Jahr 2017 machten sie es offiziell und so konnten sie gemeinsam die Hochzeit von Prinz Harry und der damaligen Meghan Markle (38) im Mai 2018 auf Schloss Windsor besuchen.

