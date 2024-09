Er besucht Tattoostudio Hat sich Prinz Harry in New York tätowieren lassen?

Prinz Harry war diese Woche auf Solo-Trip in New York unterwegs. (ncz/spot)

SpotOn News | 27.09.2024, 19:46 Uhr

Hat sich Prinz Harry in New York etwa tätowieren lassen? Der Royal soll laut einem Bericht von "Page Six" mehr als eine Stunde in einem Tattoostudio verbracht haben.

Hat sich Prinz Harry (40) während seines Trips nach New York City etwa ein Kunstwerk auf der Haut verewigen lassen? Wie "Page Six" berichtet, besuchte der Royal am Mittwoch (25. September) ein bei Promis beliebtes Tattoostudio an der Lower East Side in Manhattan.

Der Klatschseite liegen auch Fotos vor, die Harry mit seinen Sicherheitsleuten vor dem Studio zeigt, wie sie aus einem SUV steigen. Laut dem Bericht soll der Herzog von Sussex mehr als eine Stunde in dem Tattoostudio "East Side Ink" verbracht haben. In dem Tattoostudio sollen sich bereits Stars wie Chris Hemsworth (41), Robert Downey Jr. (59), Scarlett Johansson (39) oder Chris Evans (43) tätowieren haben lassen.

Für Dreharbeiten im Tattoostudio?

Weiter berichtet "Page Six" allerdings, dass Harry sich offenbar nicht hat tätowieren lassen, sondern nur für Dreharbeiten für ein zukünftiges Projekt in dem Studio war. Der Royal hat diese Woche mehrere Tage im "Big Apple" verbracht und besuchte dort unter anderem mehrere Wohltätigkeitsveranstaltungen und war am Mittwochabend in der "The Tonight Show With Jimmy Fallon" zu Gast.