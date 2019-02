Hat „Vampire Diaries“-Star Paul Wesley heimlich geheiratet?

Sonntag, 10. Februar 2019 09:09 Uhr

Für alle, die in der Mysterie-Erfolgsserie „Vampire Diaries“ rettungslos in Schauspieler Paul Wesley alias Stephan Salvatore verknallt waren, gibt es jetzt schlechte Neuigkeiten. Der hat nämlich offenbar kürzlich geheiratet!

Der 36-Jährige hat Berichten zufolge mit seiner Freundin Ines De Ramon heimlich den Bund fürs Leben geschlossen. Fotografen sollen verdächtige Ringe an den Händen der beiden gesichtet haben. Die Website „E!News“ berichtet, dass gerade alles nach Hochzeit schreit.

Zuvor war Wesley vier Jahre lang mit Kollegin Phoebe Tonkin liiert, doch im Herbst 2017 war dann alles aus. Erkennbar war das unter anderem recht schnell daran, dass beide sämtliche Paar-Fotos von ihrem Social Media-Kanälen löschten.

Erstmals vor einem Jahr gesichtet

Paul und Ines wurden zum ersten Mal im Juni 2018 gemeinsam bei einem Abendessen in New York gesehen. Seitdem haben sie sich aber beide eher zurückgehalten in Sachen Öffentlichkeit. Selten sieht man den Serien-Vampir und seine neue Freundin selten zusammen und auch auf ihren sozialen Netzwerken scheinen sich beide eher bedeckt zu halten.

Ines hat ihr Instagram-Profil sogar auf privat geschaltet, während Paul zumindest einige Fotos von ihr auf seiner Insta-Seite veröffentlicht hat.

Quelle: instagram.com