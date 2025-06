Stars ‚Hatte immer das Gefühl, nicht dazuzugehören‘: Nicole Scherzinger gewinnt Tony Award

Nicole Scherzinger - June 2025 - Tony Awards - Radio City Music Hall - New York - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.06.2025, 11:00 Uhr

Die ehemalige Pussycat Dolls-Sängerin hielt eine emotionale Rede, als sie mit dem Tony Award ausgezeichnet wurde.

Nicole Scherzinger gab zu, dass sie sich früher nirgendwo „zugehörig“ fühlte, als sie den Tony Award als beste Hauptdarstellerin in einem Musical entgegennahm.

Die Sängerin, die Anfang der 2000er-Jahre als Mitglied der Pussycat Dolls berühmt wurde, spielt derzeit Norma Desmond im Broadway-Revival von Andrew Lloyd Webbers Klassiker ‚Sunset Boulevard‘. Bei der Tony-Verleihung am Sonntagabend (8. Juni) in der Radio City Music Hall in New York ermutigte sie andere, niemals ihre Träume aufzugeben.

Auf der Bühne enthüllte die 46-Jährige: „Beim Aufwachsen hatte ich immer das Gefühl, nicht dazuzugehören, aber ihr alle habt mir das Gefühl gegeben, angekommen zu sein und endlich zu Hause zu sein. Wenn also jemand das Gefühl hat, nicht dazuzugehören oder dass seine Zeit noch nicht gekommen ist – gebt nicht auf.“

Nicole fügte hinzu: „Gebt einfach immer weiter, denn die Welt braucht eure Liebe und euer Licht mehr denn je. Dies ist ein Beweis dafür, dass die Liebe immer gewinnt.“

Die ehemalige ‚X Factor‘-Jurorin – die bereits einen Olivier Award als beste Hauptdarstellerin für die Rolle im Londoner West End gewonnen hatte – setzte sich gegen starke Konkurrenz durch, darunter Megan Hilty und Jennifer Simard aus ‚Death Becomes Her‘, Audra McDonald für ihre Rolle in ‚Gypsy‘ sowie Jasmine Amy Rogers aus ‚Boop‘.

Der ehemalige ‚Glee‘-Star Darren Criss erhielt den Tony als bester Hauptdarsteller in einem Musical für seine Rolle in ‚Maybe Happy Ending‘ – einer Geschichte über zwei Roboter, die sich verlieben. Er setzte sich gegen Andrew Durand (‚Dead Outlaw‘), Tom Francis (‚Sunset Boulevard‘), Jonathan Groff (‚Just In Time‘), James Monroe Iglehart (‚A Wonderful World‘) und Jeremy Jordan (‚Floyd Collins‘) durch.

‚Maybe Happy Ending‘ wurde zudem zum besten Musical der Saison gekürt, im Wettbewerb mit ‚The Buena Vista Social Club‘, ‚Dead Outlaw‘, ‚Death Becomes Her‘ und ‚Operation Mincemeat‘. ‚Sunset Boulevard‘ erhielt die Auszeichnung als bestes Musical-Revival.