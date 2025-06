Film ‚Hatte meine Zeit‘: Mark Hamill schließt ‚Star Wars‘-Rückkehr als Luke Skywalker aus

Mark Hamill - Avalon - 1980 - Luke Skywalker - Star Wars - The Empire Strikes Back BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.06.2025, 14:54 Uhr

Mark Hamill hat nicht vor, zu ‚Star Wars‘ zurückzukehren.

Der 73-jährige Star spielte erstmals 1977 die Rolle des Luke Skywalker im Originalfilm ‚A New Hope‘ und Fans wünschen sich seit Jahren ein Comeback. Er selbst möchte aber nicht als Protagonist zurückkehren, da er es vorziehen würde, dass sich die Franchise-Bosse auf die „Zukunft“ konzentrieren, mit anderen Charakteren im Mittelpunkt der Geschichten.

In einem Interview mit ‚ComicBook.com‘ sagte Mark: „Ich bin George (Lucas) so dankbar, dass er mich ein Teil davon sein ließ, damals, in den bescheidenen Tagen, als George ‚Star Wars‘ als den teuersten Low-Budget-Film bezeichnete, der je gedreht wurde.“ Das gesamte Team erwartete damals nicht, dass aus diesem kleinen Projekt ein dauerhaftes Franchise und ein großer Teil der Popkultur werden würde. Trotzdem hat Mark Hamill selbst mit ‚Star Wars‘ abgeschlossen: „Mein Deal ist, ich hatte meine Zeit. Ich bin dankbar dafür, aber ich denke, sie sollten sich auf die Zukunft und all die neuen Charaktere konzentrieren.“

Marks letzter bedeutender Auftritt war als Force-Geist in dem Streifen ‚The Rise of Skywalkers‘ der Sequel-Trilogie aus dem Jahr 2019. Er scherzte, dass es für ihn unmöglich sei, zurückzukehren, nachdem die geisterhafte Wahrheit über sein Alter Ego im Film ‚The Last Jedi‘ von 2017 enthüllt wurde. Er sagte: „Ich verschwand in ‚The Last Jedi‘, ich ließ meine Roben zurück. Und ich werde auf keinen Fall als nackter Force-Geist erscheinen.“