16.12.2020 00:00 Uhr

Hauptrolle in Biopic: Naomi Ackie wird zu Whitney Houston

"Star Trek"-Schauspielerin Naomi Ackie darf sich über einen weiteren großen Filmdeal freuen. Im neuen Biopic "I Wanna Dance With Somebody" verkörpert sie Soullegende Whitney Houston.

Die Filmbiografie über das Leben von Soulsängerin und Schauspielerin Whitney Houston (1963-2012) kennt ihre Hauptdarstellerin. Die britische Schauspielerin Naomi Ackie (28) nimmt sich der Herausforderung an. Bekannt ist sie unter anderem aus „Star Trek: Der Aufstieg Skywalkers“ oder „Lady Macbeth“.

Das Biopic „I Wanna Dance With Somebody“ entsteht laut US-Seite „The Hollywood Reporter“ unter der Regie von Stella Meghie („Du neben mir“). Unterstützung soll diese unter anderem von Musikproduzent Clive Davis (88) und Pat Houston erhalten. Letztere war Whitney Houstons langjährige Managerin zudem Schwägerin und heutige Nachlassverwalterin. Sie habe dem Bericht zufolge ihr Einverständnis erteilt, Musik der verstorbenen Künstlerin sowie Original-Gesangsaufnahmen für den Film verwenden zu dürfen. Das Drehbuch zu „I Wanna Dance With Somebody“ stammt von Anthony McCarten (59), der unter anderem für das Skript zum Queen-Biopic „Bohemian Rhapsody“ verantwortlich zeichnet.

Naomi Ackie punktet mit „außergewöhnlicher Bandbreite“

Warum ausgerechnet Ackie in die Rolle Houstons schlüpfen soll? Regisseurin Meghie erklärt: „Wir haben den Großteil des vergangenen Jahres damit verbracht, nach einer Schauspielerin zu suchen, die Whitney Houston verkörpern könnte.“ Ackie habe das Team „in jeder Phase des Prozesses beeindruckt“. Die 28-Jährige besitze die Fähigkeit, „die Bühnenpräsenz einer weltweiten Ikone einzufangen und gleichzeitig Menschlichkeit in ihr Seelenleben zu bringen“.

Und auch Musikproduzent Davis gerät über die aufstrebende Schauspielerin ins Schwärmen. „Naomi Ackies Probeaufnahmen waren so kraftvoll“, sagt er, „dass mir ein Schauer über den Rücken lief“. Zwar würde Houstons Stimme für alle Songs in dem Biopic verwendet, Ackies „außergewöhnliche Bandbreite in der Schauspielerei“ ermögliche es aber erst, „Whitneys einzigartigen Charme, ihre Starpower und natürlich ihre persönlichen Kämpfe meisterhaft einzufangen“. Die Veröffentlichung der Filmbiografie ist im November 2022 geplant.

