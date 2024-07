"Einfach mal in die Sonne gucken" Action oder Kultur im Sommerurlaub? Olaf Scholz will nur entspannen Auch ein Kanzler muss mal Urlaub machen. In einem Interview hat Olaf Scholz jetzt verraten, was er für seine Auszeit im Sommer für Pläne hat: Er sehnt sich nach entspannten Stunden.