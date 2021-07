„Hawkeye“ startet im November auf Disney+

Jeremy Renner ist bekannt als "Hawkeye" aus den "Avengers"-Filmen. (nra/spot)

30.07.2021 12:20 Uhr

Die nächste Marvel-Serie startet noch in diesem Jahr auf Disney+: "Hawkeye" feiert am 24. November Premiere.

Marvel-Fans dürfen sich freuen: Die Serie „Hawkeye“ feiert am 24. November bei Disney+ Premiere. Das gab Marvel am Donnerstag (29. Juli) offiziell bekannt. Jeremy Renner (50) wird wie gewohnt als Clint Barton und Bogenschütze „Hawkeye“ zu sehen sein. Hailee Steinfeld (24) schlüpft in die Rolle von Kate Bishop, einer weiteren bekannten Bogenschützin aus den Marvel-Comics. Sie ist außerdem eine der Young Avengers.

Bildet Clint Barton Kate Bishop zum neuen Hawkeye aus?

„Hawkeye“ ist bereits die vierte Serie aus dem Marvel Cinematic Universe, die für Disney+ produziert wird. Der Streamingdienst konnte bereits mit „WandaVision“, „The Falcon and the Winter Soldier“ und zuletzt mit „Loki“ große Erfolge feiern.

Neben Renner und Steinfeld bekommen die Zuschauer Vera Farmiga (47), Florence Pugh (25), Fra Fee (34), Tony Dalton (46), Alaqua Cox und Zahn McClarnon (54) zu sehen. Worum es in der Serie genau gehen wird, ist bislang nicht bekannt. Wie „Variety“ berichtet, werde aber vermutet, dass Clint Barton Kate Bishop zum neuen Hawkeye ausbilden wird.