Hayden Panettiere trennt sich nach häuslicher Gewalt von ihrem Freund

Bang Showbiz | 07.03.2023, 13:09 Uhr

Die Schauspielerin gesteht, dass sie sich nach der Geburt ihrer Tochter einer Brust-OP unterziehen ließ.

Hayden Panettiere hat sich heimlich einer Brustverkleinerung unterzogen.

Die US-Schauspielerin spricht ganz offen über ihre Entscheidung, sich unters Messer zu legen. Nach der Geburt ihrer Tochter Kaya (8) im Dezember 2014, die sie mit ihrem Ex-Freund Wladimir Klitschko hat, fühlte sich die 33-Jährige lange Zeit nicht wohl in ihrer eigenen Haut. Der Gang zum Beauty-Doc habe ihr dabei geholfen, wieder selbstbewusster zu werden.

Hayden wollte sich nicht weiter äußern

„Mein Körper fühlte sich immer noch nicht so an, als ob er mir gehörte“, erzählt sie gegenüber dem „Women’s Health“-Magazin. „Ich denke, es ist nichts falsch daran, wenn jemand etwas verändern möchte, um sich dadurch selbstbewusster zu fühlen.“ Abgesehen davon wolle sie sich gar nicht weiter zu ihrer Entscheidung äußern. „Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Mein Selbstvertrauen ist zurück“, fügt die „Heroes“-Darstellerin hinzu.

„Ich war am Ertrinken“

Die blonde Schönheit spricht außerdem ganz offen darüber, dass sie nach der Geburt ihrer Tochter in eine postnatale Depression rutschte. Außerdem habe sie wieder mit dem Trinken begonnen. „Ich hätte Antidepressiva nehmen sollen, aber man muss das Richtige für sich selbst finden. Sie vertragen sich nicht gut mit Alkohol und ich war nicht bereit, mit dem Trinken aufzuhören. Ich war diejenige, die mich in das erste Behandlungszentrum gebracht hat. Ich war am Ertrinken“, gesteht Hayden über diese dunkle Zeit in ihrem Leben.