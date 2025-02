Stars Hayden Panettiere: Schmerz über den Tod ihres Bruders ist „nicht messbar“

Hayden Panettiere - Famous - New York - April 2015 BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.02.2025, 14:00 Uhr

Hayden Panettiere sprach darüber, dass der Schmerz über den Tod ihres Bruders „nicht messbar“ sei.

Die ‚Heroes‘-Schauspielerin veröffentlichte anlässlich des zweiten Todestages ihres Bruders Jansen Panettiere im Alter von 28 Jahren eine emotionale Hommage an ihr verstorbenes Familienmitglied.

Der Star schrieb am Mittwoch (19. Februar) auf ihrem Account auf Instagram: „Dieser unglaubliche Mensch hat das Leben so vieler Menschen berührt. Besonders meines. Der Schmerz ist nicht messbar.“ Der Bruder der 35-jährigen Darstellerin war im Februar 2023 an einer nicht diagnostizierten Herzvergrößerung gestorben. Panettiere hatte zuvor bekannt gegeben, dass sie nach Jansens Tod an Agoraphobie gelitten habe. Im September letzten Jahres erzählte die Prominente gegenüber dem ‚People‘-Magazin: „Jetzt glaube ich, dass sich mein Körper selbst geschützt hat, sich vor der Welt abschirmte.“ Hayden sei überzeugt davon, dass der Tod ihres Bruders auch die Ursache für ihre Gewichtszunahme gewesen sei. Ihre Probleme nahmen immer weiter zu und irgendwann konnte sie kaum noch ihr Haus verlassen: „Ich erkannte mich selbst nicht wieder. Meine Agoraphobie kam wieder zum Vorschein, womit ich in der Vergangenheit zu kämpfen hatte.“