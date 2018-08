Hayden Panettiere, Wladimir Klitschko und die Trennungsgerüchte

Samstag, 4. August 2018 10:23 Uhr

Hayden Panettiere (28, 1,53m) und Wladimir Klitschko (42, 1,98m) haben ihre Verlobung offenbar aufgelöst. Die ‚Heroes‘-Darstellerin war seit 2009 mit dem Profi-Boxer zusammen, gemeinsam haben sie die dreijährige Tochter Kaya. Nun ist Berichten zufolge jedoch alles aus zwischen dem einstigen Traumpaar.

Paparazzi-Aufnahmen zeigten die Schauspielerin am Donnerstag tänzelnd und händchenhaltend mit einem anderen Mann beim Verlassen eines Restaurants in Los Angeles (wir berichteten).

Ein angeblicher Insider verrät nun gegenüber ‚E! News‘: „Hayden ist gegenwärtig Single und sie und Wladimir ziehen Kaya gemeinsam groß. Kaya ist vor allem bei ihrem Papa und seiner Familie in Europa und Florida. Sie verbringen auch Zeit zusammen als Familie mit Hayden.“ Böses Blut herrsche nicht zwischen den früheren Turteltauben. „Das Verhältnis zwischen Hayden und Wladimir ist super und sie gehen freundlich miteinander um. Sie sind ein großer Teil ihres jeweiligen Lebens und werden das weiter sein. Hayden ist zurück in Los Angeles, um herauszufinden, was als nächstes passiert“, so der Vertraute.

Erste Gerüchte vor einem Monat

Gerüchte um ein Beziehungsaus kamen erstmals vor einem Monat auf, als das Paar (mit dem Höhenunterschied von 45cm) gemeinsam mit seiner Tochter beim Sommerurlaub in Griechenland gesichtet wurde, Hayden jedoch darauf verzichtete, ihren Verlobungsring zu tragen. Damals beschwichtigte ein Augenzeuge allerdings noch: „Hayden hat keinen Ring getragen, aber sie sind definitiv ein Paar. Sie waren zärtlich und haben gelächelt, als sie in der Stadt herumgeschlendert sind. Sie aßen neben dem Wasser zu Abend und er hatte seinen Arm um sie geschlungen.“

Panettiere hatte den damals 33-Jährigen im Alter von 19 Jahren erstmals gedatet. (Bang/KT)