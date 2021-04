Hayley Hasselhoff: Er ist der Mann an ihrer Seite

Hayley Hasselhoff: Er ist der Mann an ihrer Seite

14.04.2021 15:31 Uhr

Als erstes Curvy Model ziert die Tochter von Kult-Star David Hasselhoff das Mai-Cover des deutschen Männermagazins „Playboy". Dass Hayley Hasselhoff ab sofort von unzähligen männlichen Fans angehimmelt wird, ist klar. Doch es gibt nur einen Mann in ihrem Leben, der die Kurven der schönen Blondine privat bewundern darf.

Sie ist erfolgreich als Schauspielerin und Curvy Model und vor allem bekannt durch ihren berühmten Nachnamen – Hayley Hasselhoff (28) ist die jüngste Tochter der „Baywatch“-Legende David Hasselhoff (68). Jetzt macht die 28-Jährige Schlagzeilen, weil sie es auf das Titelblatt des „Playboy“ geschafft hat und damit ein Zeichen gegen Diskriminierung setzen möchte.

Er ist ihr Freund

Nicht nur karrieretechnisch läuft es für das kurvige Model mehr als gut. Auch im Privatleben hat Hayley Hasselhoff ihr Glück schon lange gefunden. Seit Februar 2018 ist die Blondine glücklich vergeben an den britischen Fotografen Dominic Charles Farrell. Auf Instagram postet der Brite regelmäßig verliebte Schnappschüsse von sich und seiner Liebsten. Das 1,70 Meter große Model hingegen hält sich mit Pärchen-Fotos auf ihrem Social Media Account bislang zurück. Gemeinsam leben die Turteltauben in einem Landhaus in Dominics Heimat England.

Hayley zeigt, was sie hat

Auf ihren Instagram Profil findet man zwar keine Fotos aus dem Privatleben der Schauspielerin, dafür aber unzählige Bilder, die Hayley leicht bekleidet bei Fotoshootings zeigen. Hayley liebt es, mit ihren Reizen zu spielen und zu zeigen, was sie hat. Mit ihrem Bildern möchte die Tochter von Kult-Star David Hasselhoff anderen Frauen Mut machen. Denn die Blondine war nicht immer so selbstbewusst wie jetzt. Unter einem ihrer Posts verrät Hayley, dass es eine lange Zeit gedauert hat, bis sie ihre Kurven wirklich lieben gelernt hat. Ihre 103.000 Follower sind begeistert von so viel Ehrlichkeit und Mut. Einige User bezeichnen das Model liebevoll als ihre „Inspiration“.

Wichtige Botschaft

Dass Hayley es als erstes Plus Size Model auf das Titelblatt der deutschen „Playboy“-Ausgabe geschafft hat, macht sie zurecht unglaublich stolz. Für die 28-Jährige ist es nicht nur ein Model-Job, sondern es steckt viel mehr dahinter. Sie möchte anderen Frauen damit eine wichtige Botschaft mit auf den Weg geben. „Ich möchte zeigen, dass wir Frauen die Power haben, unsere Körper zu lieben, ohne dabei auf Schönheitsideale Rücksicht zu nehmen“, so Hasselhoff im „Playboy“-Interview. „Das Cover ist für all die Frauen da draußen, die kurviger sind und ihre Körper oder ihre Lust infrage gestellt haben. Du bist es wert, du bist gefragt, du wirst geliebt!“

Hayley Hasselhoff: Modelvertrag mit 14

Ob die Schauspielerin am Anfang ihrer Modelkarriere geglaubt hat, irgendwann das Cover des beliebten Männermagazin zu zieren? Bereits mit 14 Jahren erhält Hayley ihren ersten Modelvertrag. „Damals gab es in den Medien kaum Curvy Models“, berichtet sie, „aber hier gab es Frauen, zu denen ich aufschauen konnte, die aussahen wie ich. Ich habe viel über die Liebe zu mir selbst gelernt.“ Die Aktbilder für den „Playboy“ sieht sie außerdem als einen Schritt, die Präsenz und Akzeptanz kurviger (engl.: curvy) Frauen zu fördern. Ihr Vater David sei sehr stolz auf sie, wie Hayley selbst erzählt. Und auch ihr Freund Dominic muss vor lauter Stolz platzen. Der Fotograf und das Model stehen ab und zu sogar gemeinsam vor der Kamera, wie etliche Bilder auf Dominics Instagram-Account beweisen. Das Posen scheint dem Paar im Blut liegen.

(TSK)