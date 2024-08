Nach Staffelfinale HBO bestätigt: „House of the Dragon“ endet mit Staffel vier

"House of the Dragon"-Fans können sich auf eine große Schlacht freuen. (lau/spot)

SpotOn News | 05.08.2024, 23:33 Uhr

Die Fantasy-Serie "House of the Dragon" erhält noch zwei weitere Staffeln, dann ist Schluss. Das gab der verantwortliche Serienmacher Ryan Condal bekannt.

Die HBO-Serie "House of the Dragon", ein Prequel zu "Game of Thrones", basiert auf einem abgeschlossenen Roman von Fantasy-Autor George R. R. Martin (75), der den Titel "Feuer und Blut – Erstes Buch: Aufstieg und Fall des Hauses Targaryen von Westeros" trägt. Durch die im Gegensatz zur Mutterserie abgeschlossene Vorlage war schon immer klar, dass die Serie "House of the Dragon" in nicht allzu ferner Zukunft ein Ende haben wird. Nun ist auch offiziell bekannt, wann es so weit sein wird: Nach der gerade erst zu Ende gegangenen zweiten Staffel kehrt "House of the Dragon" noch für Season drei und vier auf die Bildschirme zurück.

"House of the Dragon" erhält noch zwei weitere Staffeln, dann ist Schluss

Diese Nachricht hat Showrunner Ryan Condal (45) laut eines Berichts des US-Branchenmagazins "Variety" am 5. August auf einer Pressekonferenz zum Staffel-zwei-Finale der Serie mitgeteilt. Darüber hinaus gab Condal bekannt, dass derzeit an den Drehbüchern zur zuvor bereits bestätigten dritten Staffel von "House of the Dragon" geschrieben werde. Die Dreharbeiten zur Fortsetzung werden dann "Anfang 2025" beginnen. Staffel drei dürfte daher nicht im kommenden Jahr auf HBO und dessen Streamingdienst Max erscheinen.

"Ich weiß, alle wollen, dass die Serie jeden Sommer herauskommt", sagte Condal bei dem Event. Doch die Produktion von "House of the Dragon" sei "so komplex, dass wir in Wirklichkeit mehrere Spielfilme pro Staffel machen. Ich entschuldige mich also für die Wartezeit."

Schlacht in der Gurgel soll kommen

Einige unter den Zuschauern und Fans der Show kritisierten das gerade erst erschienene Finale von Staffel zwei als antiklimaktisch. Denn schließlich fand hier keine große Schlacht statt. Auch Showrunner Condal ging hierauf indirekt während seiner Pressekonferenz ein, und stellte für die Zukunft der Serie die bei Buchlesern so beliebte, sogenannte Schlacht in der Gurgel in Aussicht.

"Wir haben versucht, der Gurgel, dem wohl am meisten erwarteten – nun, ich würde sagen, vielleicht am zweitmeisten erwarteten – Action-Ereignis von 'Feuer und Blut' die Zeit und den Raum zu geben, den es verdient", sagte Condal. Jeder, der das Finale gesehen habe, würde wissen, dass die Show "auf dieses Ereignis hinarbeiten" würde.

Schon bald soll es zu der legendären, so verlustreichen Seeschlacht kommen. "Nach dem, was wir jetzt wissen, dürfte es das bisher größte Projekt sein, das wir auf die Beine gestellt haben", heizte Condal die Vorfreude der Fans auf die epische Drachenschlacht noch weiter an.

Die erste Staffel von "House of the Dragon" erschien im August 2022. Die zweite folgte im Juni 2024. Sollte HBO diesem Veröffentlichungsrhythmus treu bleiben, müssen sich Fans wohl auf eine längere Wartezeit einstellen, bis sie dieses Großereignis mit eigenen Augen sehen können.

Zuvor soll im kommenden Jahr mit "A Knight Of The Seven Kingdoms" schon das zweite Spin-off zu "Game of Thrones" auf HBO erscheinen. Ein erster kurzer, gerade erste veröffentlichter Teaser stimmt auf die kommende Serie ein, die die Wartezeit bis zur dritten "House of the Dragon"-Staffel überbrücken könnte.