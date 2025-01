Reunion mit David Ayer „Heart Of The Beast“: Brad Pitt übernimmt Hauptrolle in Survival-Film

Brad Pitt übernimmt eine neue Hauptrolle. (jom/spot)

SpotOn News | 24.01.2025, 20:48 Uhr

Brad Pitt steht sein nächstes großes Projekt bevor: In dem Survival-Actionfilm "Heart Of The Beast" wird er die Hauptrolle und auch die Produzentenrolle übernehmen. Die Regie übernimmt David Ayer, mit dem Pitt bereits zusammengearbeitet hat.

Neues Projekt für Brad Pitt (61): Wie das US-Branchenmagazin "Deadline" berichtet, wird der Hollywoodstar in einer Hauptrolle in "Heart Of The Beast" zu sehen sein. Dabei wird er wieder mit Regisseur David Ayer (57) zusammenarbeiten, mit dem er eine Filmvergangenheit hat.

Pitt spielte in Ayers "Herz aus Stahl" (im Original: "Fury") aus dem Jahr 2014 mit. In dem Kriegsfilm, der in den letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs spielt, mimte er Don "Wardaddy" Collier, der Teil einer Panzerbesatzung ist. Nun soll die gemeinsame Arbeit an "Heart of the Beast" für Paramount Pictures folgen.

Das Drehbuch zu dem Survival-Abenteuerfilm stammt von Cameron Alexander, der auch als ausführender Produzent mit von der Partie ist. Ayer übernimmt die Regie und ist als Produzent dabei, ebenso wie sein Hauptdarsteller Brad Pitt, Damien Chazelle (40) und Olivia Hamilton (37). In dem Film geht es um einen Ex-Soldaten einer Armee-Spezialeinheit und dessen pensionierter Diensthund, die nach einem Flugzeugabsturz in der Wildnis Alaskas ums Überleben kämpfen müssen.

Rennsportfilm angekündigt

Für Pitt ist "Heart of the Beast" das nächste große Projekt nach seinem mit Spannung erwarteten Rennfahrerfilm "F1". Darin verkörpert er die Hauptrolle des Sonny Hayes, ein ehemaliger Fahrer, der in die Formel 1 zurückkehrt. Damson Idris (33) mimt einen aufstrebenden Rennfahrer, dem Pitts Figur als Mentor dient. Die Dreharbeiten zu "F1", die immer wieder während der echten Formel-1-Saison stattfanden, begannen Anfang Juli 2023 und sollen Ende 2024 abgeschlossen worden sein. Bereits im Juni 2025 soll Pitts neuer Rennfahrerfilm in die Kinos kommen.

Davor arbeitete Pitt mit seinem Kumpel George Clooney (63) an "Wolfs". In der Actionkomödie, die in den USA am 20. September 2024 in die Kinos gekommen war und kurz darauf exklusiv bei Apples Streamingdienst veröffentlicht wurde, spielen die beiden Schauspielbuddys professionelle Fixer, die gezwungen sind, zusammenzuarbeiten, nachdem sie mit demselben Auftrag betraut wurden. Wie die US-amerikanische Seite "Variety" im November 2024 berichtete, habe man sich im Hause Apple dazu entschieden, der Actionkomödie keinen zweiten Teil zu spendieren.